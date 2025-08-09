Con fabas e centola ou nas puntas dos palillos: o polbo dálle sabor ao verán
O rei da gastronomía galega foi protagonista á feira en O Son, e guisado en Rianxo
O Concello de Porto do Sonrendeu honores este sábado ao rei da gastronomía galega na XXXI Exaltación do Polbo, na que centos de persoas degustaron este produto á feira na carpa instalada na fachada marítima. Unha celebración na que a ración se vendía a trece euros.
O polbeiro Manuel Veloso foi, un ano máis, o encargado de cociñar os 900 quilos de polbo, que se acompañaron de 400 quilos de churrasco, 450 de mexillóns e 90 empanadas de polbo e de bonito.
Entre os asistentes atopábanse as 120 persoas que participaron na tradicional Andaina do Polbo, que percorreron os 22 quilómetros que separan (e unen) Boiro e Porto do Son. Saíron ás nove da mañá e chegaron a tempo para sentar á mesa, á unha da tarde.
O alcalde sonense, Luís Oujo, incondicional desta cita a medio camiño entre o deporte e o turismo, exerceu de anfitrión brindando con palillos coroados por talladas de polbo xunto aos concelleiros de Benestar Social e Igualdade, José Luís Lijó, e Deportes, Carlos José Lorenzo; a deputada autonómica do PP Magdalena Pérez Millares; Verónica Deán, filla do falecido edil de Deportes Manel Deán; Manuel Veloso; e o empresario xubilado Francisco González Lojo, quen, por certo, pode presumir de ser non só o promotor desta andaina, senón tamén o único que participou nas 31 edicións que se teñen celebrado.
E é que Francisco González foi quen tivo a idea de darlle continuidade a unha andaina que fixo hai 31 anos con Juan José Fajardo e Antonio Mariño Treus.
Un itinerario de gran valor paisaxístico e patrimonial
Ao longo dos 22 quilómetros, os participantes pasaron por lugares de valor paisaxístico e patrimonial como os muíños de Coroño, o castelo de Vitres, a Arca do Barbanza ou o curro da Enxa.
A carpa instalada na zona portuaria tiña capacidade para unhas 800 persoas. Os asistentes puideron gozar tamén de animación musical e mercar nos postos de artesanía. Había tamén un posto de exposición e venda de artigos de artesanía elaborados por redeiras.
Pero o polbo foi tamén este sábado o protagonista na localidade de Rañó, na parroquia rianxeira de Leiro, onde os veciños organizaron a cuarta Festa Gastronómica.
Esta cita naceu hai catro anos como Festa da Solla, pero esta especie deixou de ser o abundante que era no río Ulla, polo que a exaltación centrouse este ano na xouba (cociñada en empanada), o choco (con arroz e na súa tinta), as anguías (fritas) e o polbo (guisado con fabas e centolas).
Máis de 200 persoas asistiron a esta festa despois de ter feito a reserva. En total cociñáronse 20 quilos de anguías, 20 de chocos e 20 de polbo (cuxas racións custaban 14 €) e 10 quilos de xoubas para as empanadas, que se venderon a 8 € a ración. O xantar foi á sombra das árbores e a música correu a cargo da Escola da Banda de Música de Rianxo, a agrupación Río de Anxo, o grupo The Cuncas e DJ Berto.
