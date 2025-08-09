Outes tramita una nueva concesión del Náutico de O Freixo: caducó en 2024

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, se reunió este viernes con el alcalde de Outes, Francisco Calo, quien le solicitó mejoras en los puertos de O Freixo, O Conchido y A Barquiña.

«Hemos establecido prioridades, y una de ellas, que esperamos se pueda atender el próximo año, es la pavimentación del vial principal del puerto de O Freixo, en el que se hicieron bacheos en invierno, pero que sigue en mal estado», explicó al respecto el regidor.

Pero Calo y Álvarez analizaron también otra cuestión que preocupa mucho al Concello: los trámites puestos en marcha para renovar la concesión del Club Náutico de O Freixo, pues caducó el año pasado.

«El anterior Gobierno local no la renovó, y ahora nos encontramos con que tenemos que tramitar de nuevo toda la documentación necesaria para volver a solicitarla; eso podría implicar un incremento de la tarifa que se venía pagando», señaló Francisco Calo.

«Esta situación es además un inconveniente para poder afrontar las deficiencias que presenta la instalación, como infiltraciones de agua o el incumplimiento de las medidas contra incendios», dijo.

Calo recordó que en el Náutico de O Freixo se llevan a cabo numerosas actividades, como los cursos de vela y windsurf. «Es un despropósito que la instalación no esté al día en cuestiones que afectan a la seguridad», indicó el regidor.

Luis Oujo, izquierda, con José Antonio Álvarez, dcha. / Cedida

Por otra parte, el presidente de Portos se reunió también con el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, con quien analizó los detalles relacionados con el plan para remodelar el tramo de la fachada marítima de Portosín comprendido entre el puerto y el Club Náutico.

Oujo dijo que la actuación se extenderá hasta la línea de los edificios y que probablemente se reubicrá la instalación en la que se imparten cursos. El Concello encargará el anteproyecto (que Oujo espera tener este año) en base al cual Portos licitará las actuaciones.