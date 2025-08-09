El PP de Noia saca pecho en la despedida: «Dejamos un Concello con solvencia económica»

En una comparecencia que sonaba a despedida, y acompañado de los ediles del PP, el alcalde de Noia, Santiago Freire, hizo este viernes balance de la gestión del gobierno de coalición con el NO.I.A. destacando la «solvencia económica» que legará este lunes tras la moción de censura al entregar, si esta prospera, el bastón de mando al socialista Francisco Pérez.

«El Concello no tiene deudas con entidades bancarias; cerramos 2024 con un remanente de Tesorería de 4,5 millones; y, desde que accedí a la Alcaldía en 2016, la deuda a proveedores pasó de 2,5 millones a 228.000 €, reduciéndose el período medio de pago de 110 a 10 días», destacó el regidor. «Quedan las facturas pagadas hasta el mes de julio», añadió.

Una gestión económica que, según Freire, «es fruto de un trabajo responsable y que se traduce en numerosas actuaciones que contribuyeron a transformar Noia». En este sentido, recordó que «dejamos en marcha obras tan importantes como la depuradora de Barro o la potabilizadora» y que bajo su mandato «se produjo el mayor volumen de licitaciones de la historia de Noia, con más de setenta procesos».

Consciente de que, salvo sorpresas, si prospera el lunes la moción de censura PSOE y Marea Cidadá formarán una coalición en minoría, Santiago Freire vaticinó «una segunda parte de la legislatura muy inestable».

Freire agradeció «el trabajo y la lealtad» de los 5 ediles del PP.

Previamente, el edil del PP Iván Lorenzo dijo que «la moción de censura tiene nombre y apellidos: el tránsfuga Luis Alamancos, que entró en la Corporación gracias al PP y jugó con los votos de sus vecinos. A él le tocó la lotería con la sentencia del Tribunal Constitucional que le permitirá votar en la moción de censura. Pero los perjudicados serán los vecinos».

La moción de censura de Noia contra el PP (6 ediles) y el NO.I.A. (2) se celebrará el lunes día 11 al mediodía. Si prospera, Francisco Pérez, del PSOE (4) relevará a Santiago Freire (PP) al frente de un Ejecutivo en minoría con Marea Cidadá de Noia (2), en el que no entrarán ni el BNG (2) ni el edil no adscrito Luis Alamancos, que apoyan la moción de censura, pero que optan por dar soporte al bipartito con pactos puntuales.

En Touro, tampoco el edil no adscrito Darío Rey entrará en el nuevo Gobierno (aunque se le ofreció) si prospera el martes 12 la moción de censura del PP que él apoyará, contra Roberto Castro (Movemento Veciñal). Dice que su acuerdo es programático.

Y en Fisterra se celebrará el martes 19 al mediodía la moción de censura que el PP y el edil díscolo de Alternativa dos Veciños (AV), Francisco Martínez Traba, presentaron contra la alcaldesa Áurea Domínguez Sisto (AV). Si prospera, será alcalde el popular Luis Manuel Insua.