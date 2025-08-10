Discomóviles a un lado y orquestas al otro: la fusión del éxito fiestero

Las discomóviles ya se han asentado como uno de los principales atractivos para acudir a cualquier fiesta de verano en Galicia. No obstante, en el pasado esta fórmula musical no era tan común como en tiempos actuales.

En este contexto, el noiés Telo Cerquides, inspirado por su oficio como DJ, vio la oportunidad en 2013 de abrir un negocio que animase los ambientes de una forma diferente con Disco Móvil Chocolate, un proyecto nacido para trasladar las fiestas de discoteca a diferentes entornos que, según dice su fundador, cuenta con una filosofía clara: «Adaptarnos al público y ofrecer animación por micro».

Su idea terminó siendo todo un éxito. Tal es así, que los últimos años ha estado encabezando la clasificación de discotecas móviles de Galicia y actuando en algunas de las citas más esperadas del calendario estival, lo que ha llevado a que la comparasen con orquestas conocidas por todos los fiesteros, a pesar de sus diferencias.

«Ofrecen un repertorio limitado y concreto evento tras evento. En cambio, el nuestro va más a gusto del público. Además, tenemos una franja horaria de trabajo más larga, ya que rondamos las cinco o seis horas», señala Telo.

Al mismo tiempo, es consciente de que ambas formas de entretenimiento pueden compaginarse para ofrecer un gran espectáculo. «Antes las comisiones de fiestas eran reacias a llevar discotecas móviles porque se pensaba que no iban a gustar; pero ahora la tendencia está siendo juntarlas con orquestas. Así, la gente puede disfrutar de varios estilos en una noche, como merengues, pasodobles o pachangas de todo tipo», explica el barbanzano.

Fines de semana completos

Desde su salida al mercado han vivido un constante crecimiento. «Creía que el servicio iba a funcionar bien y acabó siendo exagerado. Solamente en verano tenemos 300 fechas. No hay ni un hueco disponible en los próximos fines de semana», señala. Las comisiones incluso se ponen en contacto con la discomóvil para saber si podrán animar citas del año que viene. «Estamos teniendo problemas para 2026 porque nos piden asistir a fiestas con un camión más de los que tenemos», dice.

Sin embargo, el alcance de estos espectáculos rodantes no solo se limita a las verbenas. «Hacemos también eventos interiores, como cenas, bodas, bautizos o aniversarios», indica.

Chocolate es ampliamente conocida en el panorama gallego. No obstante, su alcance supera las fronteras autonómicas. «Hemos llegado a localidades como Burgos o Zamora. De hecho, este sábado hemos tenido una boda en Ponferrada», asegura Cerquides.

Una alternativa para las zonas más pequeñas

Gracias a iniciativas como esta, las zonas más humildes de Galicia también pueden disfrutar de divertidas noches llenas de música. «Solemos estar en fiestas potentes, pero también vamos a aldeas pequeñas que no tienen capacidad económica para contratar una orquesta y les hacemos la verbena completa», sostiene el noiés.

Además, este entorno les facilita el trabajo. «Nos permite adaptarnos mejor al gusto del público. Por ejemplo, para que la gente mayor baile podemos empezar con salsa y, para cerrar, poner reguetón para los jóvenes», indica.