Navallazos en Aguiño: ‘voan’ 1.100 racións na exitosa festa gastronómica
En só tres horas esgotáronse os 420 quilos de navallas, desbordando as previsións máis optimistas da organización
A prezada navalla de Aguiño (Ribeira) soubo a pouco este domingo na novena edición da exaltación deste produto, que tivo lugar nunha carpa instalada a carón da lonxa. Ás once da mañá (unha hora antes de que se abrise o recinto) xa había xente á cola para mercar os tíckets. Unha cola que ao mediodía formaban centos de persoas e cruzaba o aparcamento de punta a punta.
A inauguración, que estaba prevista para o mediodía, levouse cabo cun anecdótico incidente protocolario. Ás 12.15 horas o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, aínda non chegara, e un peso pesado do PP amosou o seu cabreo: «Estades facendo agardar á xente que leva moito tempo facendo cola ao sol: isto con Fraga non pasaba!», dixo.
O alcalde, Luís Pérez, o patrón maior, José Antonio Santamaría, e o presidente da comisión de festas, Julio Abraldes, decidiron cortar a cinta inaugural. O grupo folclórico, canso de templar gaitas, puido interpretar o Himno de Galicia, e a xente que facía cola puido por fin entra na lonxa para empezar a festa.
O conselleiro chegou con media hora de retraso. Para entón, a longa cola que se formara para a adquisición dos tíckets xa facía presaxiar que os 420 quilos de navallas non ían chegar a moito. E así foi: en só tres horas (ás tres da tarde) esgotáronse non só as navallas, senón tamén os 150 quilos de sardiñas asadas e as 400 racións de empanadas. En total repartíronse 1.100 racións de navallas (de entre 12 e 15 pezas cada unha, e que se vendían a 13 €). Segundo a organización, unhas cen persoas quedaron sen poder degustar as navallas.
Un equipo de case 40 veciños e veciñas encargouse de cociñar e servir as navallas que pasaron polas dez planchas instaladas na lonxa e que previamente foran recollidas polos corenta mariscadores de Aguiño que se dedican á captura desta especie nos bancos de Castro Catía, Sálvora e Vionta.
O conselleiro de Presidencia salientou a calidade do produto protagonista desta celebración gastronómica, que enmarcou na «excelencia dos recursos do mar de Galicia». Diego Calvo agradeceu tamén o labor da organización do evento, «que permite a exaltación dun produto emblemático das rías galegas, ao tempo que dinamiza a economía local».
Á cita asistiron tamén o concelleiro de Mar, Fernando Abraldes; a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez; o patrón maior de Ribeira, José Antonio Pérez; o presidente da agrupación de mariscadores de Aguiño, Manuel Ángel Reiriz; e o presidente da patronal de Ribeira, Francisco Martínez.
«Están boas; saben ben. Pero van saber a pouco»
«Tomanos nota; o vindeiro ano aumentaremos a cantidade de navallas para esta festa gastronómica», sinalou Julio Abraldes, quen recoñeceu que a gran afluencia de público desbordou as previsións.
Algo que, por certo, xa viu vir tamén o peso pesado do PP que non quixo agardar por Diego Calvo: «Están boas; saben ben. Pero van saber a pouco», vaticinou.
