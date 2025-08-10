Navallazos en Aguiño: ‘voan’ 1.100 racións na exitosa festa gastronómica

En só tres horas esgotáronse os 420 quilos de navallas, desbordando as previsións máis optimistas da organización

Pola esqda., Abraldes, Pérez, Sampedro, Abraldes, Calvo, Vázquez, Santamaría e Reiriz.

Suso Souto

Ribeira

A prezada navalla de Aguiño (Ribeira) soubo a pouco este domingo na novena edición da exaltación deste produto, que tivo lugar nunha carpa instalada a carón da lonxa. Ás once da mañá (unha hora antes de que se abrise o recinto) xa había xente á cola para mercar os tíckets. Unha cola que ao mediodía formaban centos de persoas e cruzaba o aparcamento de punta a punta.

A inauguración, que estaba prevista para o mediodía, levouse cabo cun anecdótico incidente protocolario. Ás 12.15 horas o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, aínda non chegara, e un peso pesado do PP amosou o seu cabreo: «Estades facendo agardar á xente que leva moito tempo facendo cola ao sol: isto con Fraga non pasaba!», dixo.

Na Festa da Navalla repartíronse 1.100 racións.

O alcalde, Luís Pérez, o patrón maior, José Antonio Santamaría, e o presidente da comisión de festas, Julio Abraldes, decidiron cortar a cinta inaugural. O grupo folclórico, canso de templar gaitas, puido interpretar o Himno de Galicia, e a xente que facía cola puido por fin entra na lonxa para empezar a festa.

O conselleiro chegou con media hora de retraso. Para entón, a longa cola que se formara para a adquisición dos tíckets xa facía presaxiar que os 420 quilos de navallas non ían chegar a moito. E así foi: en só tres horas (ás tres da tarde) esgotáronse non só as navallas, senón tamén os 150 quilos de sardiñas asadas e as 400 racións de empanadas. En total repartíronse 1.100 racións de navallas (de entre 12 e 15 pezas cada unha, e que se vendían a 13 €). Segundo a organización, unhas cen persoas quedaron sen poder degustar as navallas.

Asistentes á Festa da Navalla.

Un equipo de case 40 veciños e veciñas encargouse de cociñar e servir as navallas que pasaron polas dez planchas instaladas na lonxa e que previamente foran recollidas polos corenta mariscadores de Aguiño que se dedican á captura desta especie nos bancos de Castro Catía, Sálvora e Vionta.

Na lonxa instaláronse dez planchas.

O conselleiro de Presidencia salientou a calidade do produto protagonista desta celebración gastronómica, que enmarcou na «excelencia dos recursos do mar de Galicia». Diego Calvo agradeceu tamén o labor da organización do evento, «que permite a exaltación dun produto emblemático das rías galegas, ao tempo que dinamiza a economía local».

Longa cola para adquirir os tíckets.

Á cita asistiron tamén o concelleiro de Mar, Fernando Abraldes; a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez; o patrón maior de Ribeira, José Antonio Pérez; o presidente da agrupación de mariscadores de Aguiño, Manuel Ángel Reiriz; e o presidente da patronal de Ribeira, Francisco Martínez.

«Están boas; saben ben. Pero van saber a pouco»

«Tomanos nota; o vindeiro ano aumentaremos a cantidade de navallas para esta festa gastronómica», sinalou Julio Abraldes, quen recoñeceu que a gran afluencia de público desbordou as previsións.

Algo que, por certo, xa viu vir tamén o peso pesado do PP que non quixo agardar por Diego Calvo: «Están boas; saben ben. Pero van saber a pouco», vaticinou.

