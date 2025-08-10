A Pobra amplía o refuxio municipal para os animais abandonados

Habilitaranse tres contedores marítimos como módulos de gateiras, e cada instalación terá un patio exterior pechado

O alcalde, José Carlos Vidal, na zona da parcela na que se ampliará a instalación. / Cedida

Suso Souto

A Pobra

O Concello da Pobra iniciou as obras de ampliación do refuxio municipal de animais abandonados. A actuación consiste na habilitación dun novo espazo independente adaptado ás necesidades específicas dos felinos.

O proxecto, que ten un orzamento de 47.975 €, contempla a adecuación de tres contedores marítimos previamente adquiridos como módulos de gateiras. Estes contedores dividiranse interiormente con tabiquería lixeira revestida de vinilo lavable, o que permitirá duplicar o número de cubículos dispoñibles.

Cada espazo estará dotado de porta de chapa de aluminio, fiestras para iluminación e ventilación natural, e carpintaría tipo mosquiteira, para garantir a circulación do aire sen que poidan escapar os animais.

Os traballos comezaron coa preparación do terreo, sobre o que se executará unha soleira de formigón armado que servirá de base para os módulos. Cada un deles disporá dun patio exterior pechado con estrutura metálica, o que permitirá que os animais poidan gozar dun espazo seguro.

Tamén se executará un corredor pechado de comunicación entre módulos, que actuará como elemento de seguridade para evitar fugas, ao tempo que facilitará o acceso do persoal.

Ademais, instalarase unha nova rede de recollida de fecais.

O alcalde, José Carlos Vidal, sinalou que «o benestar animal é unha prioridade para nós. Con esta ampliación damos un paso importante cara a un refuxio máis funcional e adaptado ás necesidades reais que temos».

