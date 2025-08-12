Dezanove compañías de títeres toman Rianxo

Xigantes e cabezudos desfilaron este martes no festival Titiriberia, que inclúe 30 espectáculos

Desfile de xigantes e cabezudos este martes nas rúas de Rianxo.

Desfile de xigantes e cabezudos este martes nas rúas de Rianxo.

Suso Souto

Rianxo

O Festival de Monicreques Tradicionais Titiriberia, organizado pola Asociación Morreu o Demo, deu comezo este martes cun animado desfile de xigantes e cabezudos en Rianxo, onde 19 compañías de Galicia, Navarra, Euskadi, Aragón, Valencia e Portugal protagonizarán ata o domingo máis de 30 espectáculos na praia de Tanxil, o auditorio e a alameda, pero tamén nas parroquias.

Suso Souto

Este mércores serán os espectáculos Menudencias (na alameda, ás 11.oo horas); A vella do gaiteiro (no Paseo da Ribeira, ás 12.30 horas); Basoa (en Tanxil, ás 13.00); O castelo dos fantasmas (na alameda, ás 20.00 horas); e Menudencias (ás 22.30 horas, na alameda, para todos os públicos).

Dezanove compañías de títeres toman Rianxo / Suso Souto

O xoves ás 22.30 horas, na alameda, chegaralle a quenda a As varietés de Barriga Verde, un espectáculo de variedades para todos os públicos que conducirá este ano Raquel López Cendán e durante o cal actuarán, entre outros artistas, a compañía lusa Red Cloud Marionetas, o actor e monicrequeiro Santi Prego, a formación galega Trécola Producións ou o cuarteto da Escola de Música de Rianxo.

No auditorio municipal pode verse a exposición Os monicreques de Kukas, na que están representadas algunhas das principais montaxes desta compañía fundada en Santiago en 1979.

