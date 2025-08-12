La primera medida del nuevo alcalde de Noia será auditar las arcas municipales

El nuevo alcalde de Noia, el socialista Francisco Pérez, diseña ya la composición del Ejecutivo con el que gobernará en minoría (con un total de seis ediles) en coalición con Marea Cidadá. El líder de esta última formación, Manuel Seijas, será el primer teniente de alcalde.

Además de la Alcaldía, el PSOE gestionará las áreas de Urbanismo, Relacións Institucionais, Promoción Económica (turismo, empleo e industria), Persoal, Seguridade Cidadá, Casco Histórico, Servizos Sociais, Benestar e Saúde, Deportes, Servizos Municipais (emergencias, parques, jardines, limpieza, medio ambiente, agua y saneamiento), Eventos, Mocidade, Educación, Conciliación y Novas Tecnoloxías.

Por su parte, Marea Cidadá gestionará las áreas de Facenda, Mar, Vivenda, Réxime Interno, Festexos, Servizo de Obras, Igualdade, Participación Cidadá, Cultura y Normalización Lingüística.

Como primera medida, el nuevo ejecutivo solicitará mediante providencia de la Alcaldía un estudio actualizado de la situación económica y financiera del Concello para establecer las prioridades de la gestión.

Entre las principales medidas pactadas por ambas formaciones destacan la planificación de las obras municipales, dando prioridad a aquellas que tengan que ver con el saneamiento y el suministro de agua; reclamar la construcción de viviendas públicas y estudiar la participación en programas de rehabilitación en el casco histórico; liberación del aparcamiento de la calle Xuíz Falcone y reorganización de las zonas de aparcamiento; creación de suelo empresarial; dinamización del sector de la hostelería y recuperación de la plaza abastos; sacar a concesión la gestión del albergue de A Chaínza; o sentar las bases para construir un centro de día municipal.