"Temo que Noia poida quedar sen auga": primeira alarma na Alcaldía tras a toma de posesión de Francisco Pérez
O novo alcalde di que «só funciona unha das tres bombas da captación, e dá sinais de esgotamento»
Menos de 24 horas despois da toma de posesión do novo alcalde de Noia, Francisco Pérez, as alarmas saltaron este martes na casa consistorial ante a primeira emerxencia. Nunha visita ao punto de captación de Albariza, o único que neste momento subministra auga potable a todo o municipio, o rexedor comprobou que «das tres bombas instaladas, só unha está operativa, e comeza a dar claros sinais de esgotamento».
O rexedor amosouse «moi preocupado pola posibilidade de que non se poida garantir a subministración de auga ao conxunto do municipio debido ao mal estado no que se atopa a estación». Francisco Pérez dixo que «estamos traballando na instalación dunha bomba de auga auxiliar, que permita garantir a subministración no curto prazo. Paralelamente, xa se iniciaron conversas cunha empresa especializada para iniciar reparacións nas dúas bombas que neste momento están inoperativas».
Pérez responsabilizou o anterior Executivo local, que presidía Santiago Freire, do mal estado das instalacións. «Foi unha sorte atopar o problema antes de que estoupase, pois iso permitiu iniciar os traballos de inmediato. Sabíamos parte do que había, pero non podíamos imaxinarnos este nivel de deixadez e irresponsabilidade. É un caso claro de falta de mantemento nunha infraestrutura vital para a veciñanza», sinalou o alcalde noiés.
