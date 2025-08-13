Muere Ramón Rodríguez Sende, juez de paz en Rianxo durante más de 20 años

Ramón Rodríguez Sende, el que fue durante más de 20 años juez de paz en Rianxo, ha muerto este martes. Más conocido como Moncho O Carreteiro, era una persona muy querida en la localidad barbanzana por su humildad, generosidad y buen hacer a la hora de ayudar a los vecinos de Rianxo.

Natural de Asados y ligado en su etapa profesional al sector bancario durante 37 años, con esta pérdida la villa barbanzana llora también a uno de los fundadores del equipo de fútbol de Rianxo, el Unión.

Conversador nato, sus vecinos echarán ahora de menos su figura en diversos bares de la localidad, citas a las que no salía fallar para charlar de tiempos pasados. Vecinos como el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de dejar un último mensaje en sus redes sociales para Moncho: "Ramón era unha persoa humilde, servicial e un amante da Arqueoloxía. Con el teño compartido moitas conversas sobre as primeiras intervencións arqueolóxicas que tiveron lugar en Rianxo a finais do século pasado. Descanse en paz".

Su funeral se celebra este miércoles

La conducción de los restos mortales de Ramón Rodríguez Sende serán a partir de la 19.45 horas de este miércoles desde el tanatorio de M. Sánchez de Rianxo hasta la iglesia parroquial de Santa María de Asados, donde se celebrará su funeral para, posteriormente, ser enterrado en el cementerio parroquial.