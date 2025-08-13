Restaurar a biodiversidade mariña: a ilusionante travesía vital de Amicos

A conselleira do Mar participou en Aguiño na solta de 50 laminarias restauradas polos usuarios da entidade

José Antonio Santamaría e Marta Villaverde soltando laminarias cerca da illa de Sálvora.

Suso Souto

Ribeira

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, asinou este mércores en Boiro coa presidenta da asociación de persoas con discapacidade intelectual Amicos, Esther Vidal, o convenio polo que a Xunta seguirá financiando con 70.000 euros a restauración da biodiversidade e o fomento da cultura mariñeira na ría de Arousa, a través da inclusión e de boas prácticas encamiñadas á conservación dos recursos pesqueiros e marisqueiros.

Este acordo, que se inclúe na iniciativa Arousa-Lab, busca poñer en valor accións orientadas a incrementar a sensibilización local ao redor de solucións baseadas na natureza que contribúan a mellorar o estado ambiental das rías e a protección ecosistémica.

Posteriormente, a conselleira, o patrón maior de Aguiño, José Antonio Santamaría, e representantes de Amicos embarcaron nunha lancha para soltar preto da illa de Sálvora medio cento de laminarias que entraron en redes de barcos e foron restauradas por usuarios de Amicos e voluntarios.

As laminarias son algas pardas, realizan a fotosíntesis como as plantas, pero non teñen raíces, nin tallo, nin follas, e forman os impresionantes bosques de Kelp, un dos ecosistemas mariños máis ricos do Planeta.

Marta Villaverde, esquerda, tras asinar o convencio con Esther Vidal, dereita.

Este proxecto conta coa cooperación da Universidade da Coruña e os Institutos de Ciencias do Mar do CSIC de Barcelona e de Vigo, e consolida unha aposta conxunta que busca asegurar a saúde e a produtividade da ría de Arousa para as xeracións futuras.

Ao remate deste proxecto, uns 2.000 destes soportes de algas pardas serán sementados no Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Amicos, a través de distintos proxectos, realizou nos últimos anos máis de 110 accións medioambientais, nas que se mobilizaron máis de 2.000 voluntarios.

