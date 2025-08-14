El festival Salsa na rúa reunirá en Ribeira a 130 bailarines de seis países

Orlando González y Antía Alberte, centro, con alumnas de El Tomasón, en la presentación del festival.

Orlando González y Antía Alberte, centro, con alumnas de El Tomasón, en la presentación del festival.

Suso Souto

Ribeira

La calle Alcalá Galiano y la avenida del Malecón de Ribeira acogerán los próximos días 29 y 30 la edición número quince del festival de baile Salsa na rúa, que organizan la escuela El Tomasón y la asociación Haveira en colaboración con el Concello.

La programación incluye obradoiros y espectáculos de baile de diferentes estilos.

Participarán más de 130 bailarines procedentes de República Dominicana, Brasil, Portugal, Nicaragua y Senegal junto a los de 8 escuelas de Galicia.

Entre los artistas que se subirán al escenario figuran Pablo López, campeón de República Dominicana en bachata urbana; Alberto Freire, campeón de Nicaragua de bachata sensual; DJ Johhhnny; y la rueda de casino de la Familia Zamora.

Bailes latinos y africanos

El director de la academia El Tomasón, Orlando González, destacó la gran variedade de las propuestas de baile que protagonizarán el festival, pues no solo habrá bailes latinos y de salón, sino también baile moderno, comercial-dance, hip hop, baile africano y las diferentes propuestas de las escuelas invitadas de toda Galicia.

Los espectáculos tendrán lugar el viernes 29 y el sábado 30 y se cerrarán con sesiones abiertas: el viernes en la calle Alcalá Galiano y el sábado en el Malecón, a las once de la noche.

En la presentación del festival participó también la edil de Cultura de Ribeira, Antía Alberte.

