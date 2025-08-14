El puerto de Portosín se ‘oxigenará’ con un dragado de 400 metros cúbicos

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, acaba de firmar el contrato con la empresa adjudicataria que acometerá las obras de dragado de una zona rocosa del puerto de Portosín (Porto do Son) que permitirán mejorar el acceso y las maniobras de las embarcaciones pesqueras.

Se trata de una obra que se llevará a cabo en una superficie de 400 metros cúbicos y que se incluye en un proyecto que contempla también la instalación de un nuevo pantalán y un dique flotante de 120 metros para su abrigo. La inversión conjunta de estas tres actuaciones es de 2,2 millones de euros.

Con la instalación de un pantalán flotante de hormigón el puerto de Portosín dispondrá de atraques para otras diecisiete embarcaciones. El nuevo pantalán se situará en la zona de la nave de redes y acogerá trece embarcaciones de artes menores y otras cuatro de cerco.

Villaverde dijo que esta actuación da respuesta a las necesidades del sector profesional de un puerto de gran importancia pesquera como el de Portosín.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 9 meses. Con esta actuación, Portos de Galicia amplía la capacidad de la dársena de Portosín, dando cabida al conjunto de la flota, que cuenta con sesenta embarcaciones menores y de cerco.

Villaverde señaló que «Portosín es uno de los puertos de cerco más importantes de España y de Europa» y que la inversión de la Xunta de Galicia «se corresponde con la relevancia de su actividad». Asimismo, incidió en que, con estas obras, se mejorarán las condiciones de las embarcaciones de artes menores y cerco y se reforzará la seguridad del conjunto de la flota amarrada en esta dársena a través de un nuevo dique de abrigo.

Luminarias led para un ahorro energético del 60%

Asimismo, Portos de Galicia iniciará en los próximos días las obras de renovación de la iluminación exterior del puerto de Portosín, sustituyendo las actuales luminarias por otras de tecnología led con control telemático, lo que permitirá un ahorro energético estimado del sesenta por ciento. El ente público invertirá en esta actuación un total de 112.000 euros.

Remodelación de la fachada, entre el puerto y el Náutico

Por otra parte, cabe recordar que el Concello de Porto do Son encargará la redacción de un anteproyecto para la remodelación de un tramo de la fachada marítima de Portosín

La actuación, que Portos de Galicia ejecutará en base a dicho anteproyecto, se llevará a cabo en el vial de aproximadamente medio kilómetro que conecta el centro urbano de Portosín con el puerto deportivo.