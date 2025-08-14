La rotura de un depósito en una conservera provoca un vertido de aceite de oliva a las redes de pluviales y fecales en Ribeira

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático trabaja activamente, desde que tuvo conocimiento de los hechos, en la gestión y resolución de un vertido de aceite de oliva en Ribeira.

El vertido se produjo en la madrugada del miércoles a causa de una rotura en un depósito de la factoría número uno de la conservera Frinsa, localizada en el polígono industrial de Xarás.

La Policía Local dio traslado de lo sucedido al 112. Dado que la instalación de retención no disponía de capacidad suficiente para el volumen del depósito, parte del contenido alcanzó la red de pluviales del polígono, y el resto, la red de saneamiento municipal.

La empresa, en el momento del derrame, procedió a la obturación mediante boyas de dos pozos de la red de pluviales, impidiendo que saliera al mar, y a cubrir la vía pública con arena.

Adicionalmente, para minimizar el vertido, desde la empresa concesionaria del servicio de agua (Viaqua) se procedió a realizar el vaciado en los pozos de registro de la red de pluviales y en la red de saneamiento municipal.

Técnicos del Programa de Control de Vertidos de Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, desplazados este miércoles a la zona, proceden a practicar las pertinentes inspecciones, con recogida de muestras, para valorar el alcance del episodio y, en su caso, trasladar al Ayuntamiento las indicaciones oportunas.

Al estar obturada la red de pluviales, no se está alcanzando el dominio público hidráulico ni marítimo-terrestre en ese momento. Por consiguiente, el punto de vertido final a la ría de Arousa no presenta afectación de aceite en sus aguas.

Por indicaciones de los técnicos del citado programa de control, al observar que aún queda parte del aceite en la instalación de retención, personal de la empresa procede a realizar medidas de contención mediante la instalación de material absorbente, de tal manera que cesa el caudal del vertido.

En la visita a la estación depuradora de aguas residuales de Couso, los técnicos constataron que no se están ocasionando problemas. Posteriormente, tras los últimos vaciados del bombeo de la red, el sistema vuelve a operar como habitualmente.

Los técnicos de Augas de Galicia programan una nueva inspección para este jueves. En paralelo, técnicos de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, dependiente igualmente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, realizaron una inspección a las instalaciones de la empresa a primera hora de la mañana de este jueves.