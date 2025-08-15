El nuevo alcalde de Noia 'libera' plazas de aparcamiento que estaban reservadas para personal del Concello

Francisco Pérez denuncia el 'secuestro' de las cuentas oficiales de las redes sociales por parte del anterior Ejecutivo

Un operario elimina las marcas de las plazas reservadas para personal del Concello. / Cedida

Noia

El nuevo alcalde de Noia, el socialista Francisco Pérez, no tiene todavía equipo de gobierno, pero en su primera semana en el cargo ya puso en marcha varias medidas que implican cambios.

Una de ellas tiene que ver con uno de los grandes problemas de Noia: la escasez de zonas de estacionamiento. Pérez ordenó liberar las plazas reservadas para personal del Concello en el aparcamiento de la calle Xuíz Falcone.

Por otra parte, el regidor acusa al anterior Ejecutivo de Santiago Freire de haber secuestrado las cuentas oficiales del Concello en las redes sociales. El alcalde critica «a negativa do anterior Goberno municipal a dar acceso á nova Corporación ás redes institucionais do Concello, incluída a páxina de Facebook do Concello de Noia».

