El nuevo alcalde de Noia 'libera' plazas de aparcamiento que estaban reservadas para personal del Concello

El nuevo alcalde de Noia, el socialista Francisco Pérez, no tiene todavía equipo de gobierno, pero en su primera semana en el cargo ya puso en marcha varias medidas que implican cambios.

Una de ellas tiene que ver con uno de los grandes problemas de Noia: la escasez de zonas de estacionamiento. Pérez ordenó liberar las plazas reservadas para personal del Concello en el aparcamiento de la calle Xuíz Falcone.

Por otra parte, el regidor acusa al anterior Ejecutivo de Santiago Freire de haber secuestrado las cuentas oficiales del Concello en las redes sociales. El alcalde critica «a negativa do anterior Goberno municipal a dar acceso á nova Corporación ás redes institucionais do Concello, incluída a páxina de Facebook do Concello de Noia».