El PBBI gana otro 'pulso' en el tripartito de Ribeira: el día de la Dorna no será festivo en 2026

El debate plenario para la elección de los festivos locales siempre desata pasiones en Ribeira. En el pleno celebrado este jueves, el PBBI volvió a ganar un pulso a sus socios de coalición (BNG y PSOE) al tumbar su propuesta para que uno de los festivos de 2026 fuese el día central de la Festa da Dorna (24 de julio).

En la sesión intervino Juan José Segade, presidente de la Confraría da Dorna, que reivindicó el acuerdo plenario de 2015 que blindaba la festividad de la Dorna salvo que coincida en domingo.

Con el apoyo de la oposición (PP) el PBBI logró que prosperara su propuesta del 16 de julio (festividad del Carmen), aunque también en el partido que lidera Vicente Mariño hubo discrepancias: Juan Luis Furones votó en contra y Tania Redondo se abstuvo. Respecto a la otra propuesta de BNG y PSOE, la del martes de Entroido (17 de febrero) era coincidente con la del PBBI y también fue aprobada.

Posteriormente tuvo lugar un segundo pleno, solicitado por PBBI y PP, para una modificación de las bases de ejecución del presupuesto prorrogado de 2024 que compete a las subvenciones nominativas a entidades locales.

En julio, el PBBI tumbó junto al PP la propuesta de BNG y PSOE, al estar en desacuerdo con la ayuda al festival Mares da Fin do Mundo y con el incremento de la aportación a la Mancomunidad Barbanza-Arousa. PBBI y PP se ofrecieron a aprobar la modificación que desbloquearía el pago de las ayudas si se eliminaban ambas aportaciones. BNG y PSOE accedieron y se aprobó por unanimidad.