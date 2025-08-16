PRESENTACIÓN
'Compras co corazón’ para dinamizar o comercio local de Boiro
A asociación ABE lanza, co apoio da Xunta, unha das campañas máis ambiciosas
A Asociación Boirense de Empresas (ABE) puxo en marcha a súa campaña máis ambiciosa: Boiro, Compras con Corazón, que se celebrará do 16 ao 23 de agosto. É ademais unha das cinco campañas de dinamización extraordinarias seleccionadas pola Xunta de Galicia —xunto coas promovidas polos Centros Comerciais Abertos de Ribadeo, Marín, Ferrol e Rianxo— no marco da iniciativa O teu comercio local é extraordinario.
O acto inaugural combinou gastronomía, música en directo e actividades para toda a familia. Comezou coa degustación de máis de 500 tapas de mexillón, elaboradas polo chef Miguel Mosteiro en colaboración coa Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz - Boiro.
Os asistentes intercambiaron os seus Vales Corazón polas tapas e, só nas dúas primeiras horas da campaña, entregáronse 850 rifas para o sorteo final de 5.000 €. Ademais, xa se distribuíron 400 bolsas exclusivas da campaña, deseñadas pola ilustradora local Thaís Tomé.
A xornada complementouse cun concerto de Cachas and Cousins dende o balcón da Policía Local. Durante todo o día estivo activo o punto de información da campaña, onde os asistentes puideron cambiar tickets por rifas para o sorteo e recoller as bolsas exclusivas. A gran acollida da xornada deixou unha imaxe das rúas de Boiro ateigadas de xente, confirmando o éxito da iniciativa dende o seu arranque.
«Unha oportunidade única»
Daniel García, presidente da ABE, destacou que «esta campaña é unha oportunidade única para poñer en valor o comercio local de Boiro e reforzar a conexión coas familias». Ao acto asistiu tamén o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, quen subliñou que esta iniciativa «é un exemplo de como a colaboración entre administración e tecido empresarial pode impulsar iniciativas innovadoras, atractivas e de gran impacto para toda a comunidade».
Destacou ademais que este tipo de accións «poñen de manifesto a importancia do consumo no comercio local, aportando visibilidade aos establecementos, consolidando a entidade local e fomentando a creación dunha rede de sinerxías e colaboración entre os negocios da contorna».
Pola súa banda, o alcalde, José Ramón Romero, sinalou que «apoiar ao tecido empresarial local non só dinamiza a economía, senón que tamén enriquece a vida social e cultural de Boiro».
