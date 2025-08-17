EXPOSICIÓN
Adega achega a Muros os seus 50 anos na defensa do medio ambiente
A mostra pode verse na Praza do Concello ata o 29 de agosto
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), amosa en Muros a exposición 50 anos coidando a terra, coa que conmemora medio século de traballo en defensa do medio ambiente galego. Logo de pasar por Carballo, a mostra permanecerá ata o 26 de agosto na Praza do Concello muradán.
O proxecto expositivo foi posible grazas ao apoio da Deputación da Coruña e á implicación de persoas socias e simpatizantes que contribuíron na elaboración dos textos e na achega de imaxes históricas. Esta mostra forma parte dun programa de actos que Adega está a desenvolver ao longo deste ano por todo o territorio, co obxectivo de reivindicar a súa traxectoria e, ao tempo, lembrar fitos e mobilizacións ecoloxistas que marcaron o presente e o futuro da Galiza. A exposición tamén pretende animar as novas xeracións a implicarse na defensa do territorio e do patrimonio natural.
Paneis e bidóns
A mostra conta con 16 paneis distribuídos en 4 tótem cúbicos expositivos, acompañados de varios bidóns que simulan ser radioactivos e que evocan a confrontación do pobo galego contra os vertidos de residuos nucleares na Foxa altántica, unha das loitas ecoloxistas galegas que maior repercusión tivo dentro e fóra das nosas fronteiras. Os contidos escollidos por Adega para retratar os seus 50 anos mesturan o relato histórico evolutivo da asociación "e as diferentes e múltiples ameazas ambientais que sufriu e sofre o noso país nas últimas cinco décadas", afirman.
A alcaldesa de Muros, María Lago, reivindicou a presenza e o papel de Adega "en todas aquelas causas que teñen no fondo a defensa do noso patrimonio natural e cultural", ao tempo que puxo en valor a educación ambiental como ferramenta para xerar conciencia e accionar cambios en prol do medio ambiente. Neste sentido, destacou aquelas propostas que o Concello, xunto con Adega, desenvolve en ámbitos coma o da loita contra as especies exóticas invasoras.
Limpeza de praias
No acto inaugural tamén tomou a palabra María Candamo, veciña de Louro e creadora de Lixo Atelier, un proxecto de artesanía, deseño e transformación de residuos que atopa nas praias en xoias únicas. Moi involucrada nas múltiples limpezas que se organizaron no marco da recente crise dos péllets, María lembrou a "rabia e impotencia" daqueles momentos e puxo o foco na importancia de que existan asociacións ecoloxistas para a organización e formación de voluntariado ambiental.
Xaime Beiro, tamén veciño de Louro e submarinista audiovisual, falou da necesidade de se xuntar e de "preocupármonos polo noso". "Estamos diante dun problema serio de contaminación mariña e cambio climático que afecta o noso mar. A divulgación é o primeiro paso para tomar conciencia e ese é o obxectivo co que traballamos. Exposicións coma estas axudan a que a xente coñeza as marabillas que hai no noso mar e a necesidade de coidalas", explicou.
Fins Eirexas, secretario técnico de Adega, agradeceu a presenza de todas as persoas e entidades colaboradoras, como Noia Limpa, que se achegaron ata a praza. "Esta exposición é unha mirada atrás, seguida de moita esperanza e moito compromiso para outros 50 anos máis. Se Adega non existise, se o movemento ecoloxista non existise, este país sería diferente".
