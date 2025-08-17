El gallego que orbita en la Nasa europea

Franco Nicolás Pérez Lissi, conocido profesionalmente como Franco Lissi, nació en Argentina hace 34 años, pero sus raíces están a orillas de la Ría de Arousa, en Palmeira (Ribeira). Hoy, desde su puesto como ingeniero de sistemas en la Agencia Espacial Europea (ESA), trabaja en misiones para proteger la Tierra de posibles impactos de asteroides, sin perder nunca el vínculo con su tierra natal.

«Yo nací en Argentina, de un padre de Palmeira y una madre argentina. Cuando tenía ocho años me mudé a vivir aquí, crecí entre el mar y la tecnología», recuerda.

La influencia de su padre, ingeniero y empresario, y su pasión por el océano marcaron sus decisiones. «Me gustaba la aeronáutica, pero no quería irme a Madrid y dejar de surfear. Opté por una ingeniería de telecomunicaciones, que da una base para luego especializarse».

Su trayectoria despegó en la Universidad de Vigo, donde participó en el desarrollo del XaTcobeo, el primer satélite gallego. Allí aprendió los fundamentos del diseño de satélites y ya colaboró en proyectos con la ESA. Tras una estancia académica en Estados Unidos, acumuló experiencia en varios satélites y cofundó la empresa Alén Space en 2008.

La llamada de la ESA llegó en pleno arranque de aquella aventura empresarial. «Me ofrecieron una oportunidad y decidimos con mi mujer mudarnos a Holanda. Era un paso para vivir una experiencia internacional». Desde entonces, su oficina principal está en Noordwijk, pero sus viajes laborales son constantes: Alemania, Francia, España, Italia... «Una o dos veces al mes viajo tres o cuatro días para reuniones técnicas y de diseño».

Su amor por el espacio nació de forma natural, mezclando su afición al submarinismo y la ingeniería. Una de las misiones que más le marcó fue la reparación del telescopio Hubble. «Me fascinó que el ser humano fuera capaz de lanzar algo así y después, ante un fallo, diseñar otra misión para arreglarlo».

Los proyectos Hera y Ramses

Franco participó en HERA, la primera misión de defensa planetaria de la ESA, desarrollada junto a la NASA. La agencia estadounidense lanzó una sonda que impactó contra un pequeño satélite natural de un asteroide binario para medir el cambio en su órbita. HERA, lanzada en octubre de 2024 desde Cabo Cañaveral a bordo de un cohete de SpaceX, viaja ahora hacia ese mismo asteroide para analizar los efectos del impacto. «Llevamos CubeSats, pequeños satélites que podrán acercarse más y medir la composición de las rocas, tanto en la superficie como en el interior».

El lanzamiento fue, en sus palabras, uno de los momentos más especiales de su carrera: «Estuve trabajando allí durante un mes y tuve la suerte de que mi familia pudo venir al final para ver el lanzamiento. Fue muy emocionante después de todos los años de trabajo».

En paralelo, Lissi trabaja en el proyecto RAMSES, una misión que estudiará el asteroide Apophis, de 450 metros, en su paso extremadamente cercano a la Tierra en 2029. «Estará a 30.000 kilómetros, más cerca que algunos satélites geoestacionarios. Queremos observarlo antes, durante y después de su paso por la Tierra para ver cómo la gravedad terrestre puede alterar su superficie y trayectoria». La misión cuenta con colaboración japonesa: JAXA aportará los paneles solares y se estudia un lanzamiento desde Japón.

El suyo es un entorno de trabajo eminentemente internacional, con ingenieros y científicos de Finlandia, Italia, Alemania, Hungría, España o Estados Unidos, y colaboraciones más allá de Europa. «Es muy bonito trabajar en un ambiente tan multicultural. Hay que aprender a adaptarse y a entender cómo trabajar con todo el mundo». Actualmente, él se encarga del contacto semanal con la agencia espacial japonesa, y eso le permite ver de primera mano las diferencias entre Occidente y Oriente: «Es muy distinto a nivel cultural; muchas veces, en las reuniones, no quieren decir que no a algo, y hay que asegurarse de que todos entendemos lo mismo».

La vida en los Países Bajos

El día a día en Holanda combina la alta ingeniería con la vida familiar. «Empiezo sobre las ocho y media y termino a las cinco y media o seis. Intento pasar el máximo tiempo con mis tres hijos y mi mujer». La ESA ofrece flexibilidad para teletrabajar, lo que permite a la familia pasar largas temporadas en Galicia. Aunque sus hijos se han criado en los Países Bajos, Franco quiere que tengan claro su vínculo con España: «Se sienten españoles y holandeses. Nosotros hacemos el trabajo de que sepan cuáles son sus raíces… que viven en Holanda, y deben sentirse holandeses, pero que también son de España».

El vínculo con su tierra sigue intacto. «En Holanda vivimos cerca del mar, pero no es lo mismo que aquí. Siempre que podemos venimos a Palmeira, en verano o en Navidad. Lo que más extraño es surfear en la playa del Vilar o en las Furnas».