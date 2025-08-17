La Santa Compaña recorre los caminos de Rianxo

Una marea humana participó, un año más, en la Andaina Santa Compaña, la ruta «más terrorífica» que, desde hace seis años, recorre los caminos de Rianxo.

La iniciativa promovida por la Sociedade Deportiva Barbantia Roda, con el apoyo del Concello y de Protección Civil de Rianxo, reunió nuevamente a cientos de personas de todas las edades, que disfrutaron de un recorrido de unos ocho kilómetros, a lo largo del cual se recrearon múltiples y variadas escenas relacionadas con la leyenda de la Santa Compaña, que narra las procesiones de almas por los caminos durante la noche.

Cientos de personas se sumaron a la Santa Compaña en Rianxo. / Cedida

Los asistentes partieron a las once de la noche del área recreativa de Campo Maneiro, en la parroquia de Taragoña y realizaron un recorrido circular hasta la aldea de Ourille, pasando por la cima del Castro Barbudo, antes de finalizar de nuevo en el punto de partida.

El encuentro, de carácter lúdico-recreativo, se ha consolidado ya como una de las citas marcadas en el calendario de verano en el municipio de Rianxo. Desde el Concello califican de «novo éxito» la edición de este año, y auguran que en 2026 serán todavía más las almas que se sumen a la procesión de la Santa Compaña.

A Feiriña en Outes

En el municipio de Outes, por su parte, vivieron este domingo la última jornada de A Feiriña, que alcanzó también su sexta edición.

Una cita que aunó comercio, artesanía, productos del campo, gastronomía, obradoiros, música y actividades infantiles. A lo largo de todo el fin de semana, niños y mayores pudieron disfrutar de una cita organizada por el Concello de Outes con la colaboración de la Xunta de Galicia. En la última jornada, se impartieron talleres de elaboración de jabones, estampación floral, pintura y dibujo y de plantas comestibles. El broche lo puso el concierto de La Disquetera.