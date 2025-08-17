Sardina abundante y bien pagada: un 25% más de ingresos en las lonjas

La sardina este año no solo moja el pan, sino que también está brindando alegrías a la flota de cerco gracias a la abundancia y buena cotización de la especie. Así, desde enero, la facturación en las lonjas gallegas supera los 15,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 25% respecto al mismo periodo de 2024, según constatan las estadísticas de Pesca de Galicia.

En lo que va de año, se subastaron en las rulas gallegas más de 11,1 millones de kilos de sardina, un 3% más, y el precio medio repuntó de 1,1 euros por kilo a 1,41 €/kg.

Fiesta de la sardina en Portosín. / Cedida

La lonja de Ribeira lidera las ventas de sardinas en Galicia este año, tras subastar desde el pasado mes de enero 2,8 millones de kilos, que generaron al sector unos ingresos de más de 4,8 M€. El precio medio se situó en 1,74 €/kg. Por su parte, la rula de A Coruña, segunda en el ranking, movilizó 2,7 millones de kilos y facturó algo más de 3,9 M€ por esta especie.

Vigo se sitúa en tercera posición, con más de 1,6 millones de quilos de sardina subastados, y unos ingresos de 1,8 M€. Portosín es el cuarto puerto con mayor volumen de descargas de esta especie en Galicia. Desde el pasado mes de enero pasaron por su lonja unos 938.000 kilos de esta especie, que generaron una facturación de 1.125.249 euros, situándose el precio medio en 1,2 €/kg.

El patrón mayor, Isaac Gaciño, a la izquierda, con el equipo de asadores de sardinas. / Cedida

Unas cifras que reflejan el importante repunte de capturas y también de la cotización en este puerto barbanzano. Así, en el mismo periodo del pasado año las capturas se quedaron en 662.680 kilos y los ingresos en 610.616 euros, con un precio medio por debajo del euro por kilo (0,92 €/kg).

«Un bo ano para o cerco»

Por ello, el patrón mayor de Portosín, Isaac Gaciño, no duda en señalar que «está sendo un bo ano para a frota do cerco en xeral». No solo la sardina, añadió, sino también la anchoa están ofreciendo unas buenas cifras.

El único problema «é que acabáronse as cotas, e a pesqueira da sardiña péchase o luns. Estamos á espera dun anticipo da anchoa para setembro, aínda que non temos confirmación do mesmo», explicó. De no obtener nuevos cupos, el sector pondrá su mirada en el jurel. «Na nosa costa solemos ter abundancia desta especie nestas datas e agardamos poder cubrir o que resta de ano co xurelo», añadió.

Fiesta de exaltación en Portosín

Mientras, en Portosín brindaron ayer un nuevo tributo a la sardina. La cofradía local organizó la XXV Festa de Exaltación da Sardiña Azul de Portosín, en la que se repartieron unas setecientas raciones (430 kg) del preciado producto, a un precio de 5 euros, según confirmó el patrón mayor.

Equipo de la cofradía en la Festa de Exaltación da Sardiña Azul de Portosín. / Cedida

Una cita gastronómica enmarcada en las celebraciones de las Fiestas del Carmen, que continúan este domingo con una misa solemne en el puerto, y procesión marítima a partir de las seis.