PESCA
Sardina abundante y bien pagada: un 25% más de ingresos en las lonjas
La facturación generada por esta especie supera los 15 M€ en Galicia
La sardina este año no solo moja el pan, sino que también está brindando alegrías a la flota de cerco gracias a la abundancia y buena cotización de la especie. Así, desde enero, la facturación en las lonjas gallegas supera los 15,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 25% respecto al mismo periodo de 2024, según constatan las estadísticas de Pesca de Galicia.
En lo que va de año, se subastaron en las rulas gallegas más de 11,1 millones de kilos de sardina, un 3% más, y el precio medio repuntó de 1,1 euros por kilo a 1,41 €/kg.
La lonja de Ribeira lidera las ventas de sardinas en Galicia este año, tras subastar desde el pasado mes de enero 2,8 millones de kilos, que generaron al sector unos ingresos de más de 4,8 M€. El precio medio se situó en 1,74 €/kg. Por su parte, la rula de A Coruña, segunda en el ranking, movilizó 2,7 millones de kilos y facturó algo más de 3,9 M€ por esta especie.
Vigo se sitúa en tercera posición, con más de 1,6 millones de quilos de sardina subastados, y unos ingresos de 1,8 M€. Portosín es el cuarto puerto con mayor volumen de descargas de esta especie en Galicia. Desde el pasado mes de enero pasaron por su lonja unos 938.000 kilos de esta especie, que generaron una facturación de 1.125.249 euros, situándose el precio medio en 1,2 €/kg.
Unas cifras que reflejan el importante repunte de capturas y también de la cotización en este puerto barbanzano. Así, en el mismo periodo del pasado año las capturas se quedaron en 662.680 kilos y los ingresos en 610.616 euros, con un precio medio por debajo del euro por kilo (0,92 €/kg).
«Un bo ano para o cerco»
Por ello, el patrón mayor de Portosín, Isaac Gaciño, no duda en señalar que «está sendo un bo ano para a frota do cerco en xeral». No solo la sardina, añadió, sino también la anchoa están ofreciendo unas buenas cifras.
El único problema «é que acabáronse as cotas, e a pesqueira da sardiña péchase o luns. Estamos á espera dun anticipo da anchoa para setembro, aínda que non temos confirmación do mesmo», explicó. De no obtener nuevos cupos, el sector pondrá su mirada en el jurel. «Na nosa costa solemos ter abundancia desta especie nestas datas e agardamos poder cubrir o que resta de ano co xurelo», añadió.
Fiesta de exaltación en Portosín
Mientras, en Portosín brindaron ayer un nuevo tributo a la sardina. La cofradía local organizó la XXV Festa de Exaltación da Sardiña Azul de Portosín, en la que se repartieron unas setecientas raciones (430 kg) del preciado producto, a un precio de 5 euros, según confirmó el patrón mayor.
Una cita gastronómica enmarcada en las celebraciones de las Fiestas del Carmen, que continúan este domingo con una misa solemne en el puerto, y procesión marítima a partir de las seis.
Las capturas y las ventas de anchoa se duplicaron en 2025
A la buena campaña de la sardina hay que sumar este año la excelente temporada de la anchoa, cuyas capturas se han duplicado y la facturación se ha incrementado más de un 60% en las lonjas gallegas, según datos de Pesca de Galicia.
Así, desde el pasado mes de enero se subastaron en las rulas gallegas más de 5 millones de kilos de esta especie, los cuales generaron más de 7,4 M€, cifras que contrastan con los 2,4 millones de kilos y los 2,9 M€ de facturación de 2024 en el mismo periodo. En cuanto al precio medio, este año asciende a 1,48 euros/ kilo, mientras que el año pasado era de 1,23 €/kg.s
El mayor volumen de descargas se registró en el puerto de A Coruña, cuya lonja comercializó desde el pasado mes de enero más de 1,6 millones de kilos de anchoa, alcanzando una facturación de algo más de 3,44 M€. En segundo lugar se sitúa la lonja de Ribeira, que supera ya el millón de kilos de esta especie vendidos este año, la cual generó más de 1,16 M€.
Por su parte, la lonja de Portosín se aupó hasta el tercer puesto del ranking en Galicia. Así, en lo que va de año comercializó más de 753.000 kilos de anchoas, los cuales generaron una facturación de más de 821.000 euros. El cuarto lugar es para Vigo, con 479.000 kilos y 624.000 euros de ingresos.
En Porto do Son se subastaron 304.000 kilos (345.339 €), y en la lonja de Corcubión comercializaron más de 117.000 kilos, que generaron ingresos por valor de 134.000 euros.
