SUCESO
Trasladan al hospital a tres personas afectadas por un incendio en Ribeira
El fuego dañó la planta baja de la vivienda y dos vehículos
Tres personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital do Barbanza como consecuencia de un incendio sufrido en una casa del lugar de Os Areeiros, perteneciente a la parroquia de Castiñeiras, en Ribeira.
El 112 Galicia fue alertado por un particular que veía salir humo de la vivienda y creía que podía haber gente en su interior. Hasta el lugar fueron movilizados profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de los parques provinciales de Boiro y Ribeira, efectivos del GAEM de Ribeira y de la Policía Nacional y Policía Local.
Los bomberos confirmaron que el fuego afectó a toda la planta baja de la vivienda, y dos turismos también resultaron dañados, uno de ellos por el humo.
