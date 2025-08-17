SUCESO

Trasladan al hospital a tres personas afectadas por un incendio en Ribeira

El fuego dañó la planta baja de la vivienda y dos vehículos

El fuego afectó a la planta baja de la vivienda y a dos turismos.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Tres personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital do Barbanza como consecuencia de un incendio sufrido en una casa del lugar de Os Areeiros, perteneciente a la parroquia de Castiñeiras, en Ribeira.

El 112 Galicia fue alertado por un particular que veía salir humo de la vivienda y creía que podía haber gente en su interior. Hasta el lugar fueron movilizados profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de los parques provinciales de Boiro y Ribeira, efectivos del GAEM de Ribeira y de la Policía Nacional y Policía Local.

Los bomberos confirmaron que el fuego afectó a toda la planta baja de la vivienda, y dos turismos también resultaron dañados, uno de ellos por el humo.

