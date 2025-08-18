GASTRONOMÍA
Cabo de Cruz reparte máis de nove mil racións na festa-exaltación do mexillón
A cita gastronómica complementouse con música, charlas e un ‘showcooking’
A décimo sétima Exaltación do Mexillón en Cabo de Cruz (Boiro) rematou cun novo éxito e cunha degustación do prezado produto, do que serviron máis de nove mil racións durante a fin de semana.
A cita gastronómica xuntou centos de comensais no porto de Cabo do Cruz. A degustación do domingo, na que se ofreceron catro menús (6.000 racións), todos eles con mexillóns, complementouse coa actuación musical do grupo O Ar de Loureda. Ademais, pola mañá, disputouse unha xornada da Liga Galega de Traiñeiras.
Comezou xa o venres cunha charla a cargo de Elsa García, de Cetma, centrada no Proxecto AproMex, e cun showcooking da man do chef Miguel Mosteiro. Na xornada do sábado, proxectouse unha curtametraxe, e o responsable de Abancamar, Miguel Ríos, ofreceu unha charla baixo o lema O sector do mexillón: dato mata relato. Non faltou tampouco a música para amenizar as degustacións de tapas, e pola noite os asistentes puideron deleitar os padais cunha paella e mexillóns a vapor. Os máis pequenos da casa tamén puideron gozar de actividades infantís e inchables.
A organización correu a cargo da Asociación da Exaltación do Mexillón, que preside Abel Sánchez, e colaboraron seis agrupacións de mexilloeiros: AMC, Amebarraña, A Boirense, A Marxa, A Bensa e Virxe do Carme, que integran máis de 400 bateas, así como a Xunta, Deputación da Coruña e o Concello de Boiro.
