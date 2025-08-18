TURISMO
Fronte común de PP e BNG en Camariñas para regular as autocaravanas
O obxectivo é evitar «prácticas incívicas» e fomentar «condutas responsables»
A masiva presenza de autocaravanas está a provocar certo malestar en Camariñas, e dende o PP e o BNG demandan ao goberno local (PSOE) un regulamento co fin de evitar «prácticas incívicas» e fomentar «condutas responsables».
A portavoz do PP, Paula Mouzo, propón «ordenar a presenza de autocaravanas en diferentes puntos do concello como é a zona da Area da Vila ou Arou». Ademais, cre que en momentos como o actual, de escaseza de auga e de chamamento ao uso moderado por parte das autoridades locais, «é necesario que esta conduta responsable e solidaria sexa extensiva a todos os que nos visitan».
Para iso reclama «medidas inmediatas para dar resposta ao malestar veciñal que existe, e evitar a saturación deste tipo de vehículos en puntos concretos».
Pola súa banda, o BNG tamén ve necesario o regulamento para evitar os estacionamentos «en lugares que non están habilitados para este tipo de vehículos», e coincide co PP en que «hai xente con autocaravanas que realiza prácticas contrarias á recomendación dun uso responsable da auga». Por iso pedirán no pleno que «se impulsen medidas para controlar posibles prácticas incívicas e insalubres en Camariñas».
Xurxo Rodríguez, portavoz do BNG, asegura que xa noutros municipios «vemos casos de autocaravanas que verten lixo en calquera lado, aparcan onde non deben e usan auga collida onde lles dá a gana, todo isto sen pagar nin canon nin taxa algunha».
