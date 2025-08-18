ACTOS

Homenaxe en Boiro e Lousame a dous represaliados polo franquismo

O BNG lembrou a José Casais e María Xosefa Becerra

Acto de lembranza de José Casais en Boiro.

Acto de lembranza de José Casais en Boiro. / BNG

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O BNG lembrou esta fin de semana en Boiro e Lousame a dous represaliados polo franquismo no Día da Galiza Mártir. O domingo, na rotonda de Cimadevila (Boiro) renderon homenaxe a José Casais García, veciño de Mosquete, da parroquia de Santa Baia.

Mariñeiro de profesión, no ano 1936 tiña 34 anos e estaba enrolado no vapor Alfonso Senra, adicado ao transporte de froitas e produtos agrícolas. Foi fusilado na noite do 17 de setembro en Canido, "sen xuízo nin probas", subliñan os nacionalistas.

Xunto a José Casais foron asasinados outros dous veciños do Barbanza: Antonio González Pérez, de Palmeira, e José Lijó Pérez, de Ribeira. Dende o BNG de Boiro consideran "un deber político e moral que o seu nome figure entre os bos e xenerosos do noso concello, para que nunca se perda a memoria".

Homenaxe a María Xosefa Becerra no Confurco, en Lousame

Homenaxe a María Xosefa Becerra no Confurco, en Lousame. / BNG

E o sábado, no Confurco (Lousame) renderon homenaxe a María Xosefa Becerra Laiño, a primeira muller asasinada na comarca de Noia polo réxime franquista. O acto contou coas intervencións de Anxo Moledo, Sol Agra e Xerardo Agrafoxo, e participaron tamén representantes da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza.

A homenaxe completouse cunha ofrenda floral no monumento en memoria ás vítimas da represión.

