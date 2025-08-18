José Palacios: «No habría ningún susto si la gente se formase»

Una de las opciones más atractivas para aprovechar el tiempo en la playa durante estos meses de calor abrasador es practicar paddle surf. Este deporte acuático cobra cada vez más popularidad cada verano, infestando de tablas, de todos los colores y tamaños, playas como las de Carragueiros (Boiro), Cabío (A Pobra do Caramiñal) o Coroso (Ribeira), pues no entiende de edades, es sencillo de practicar y no requiere de mucho equipamiento, o eso piensan algunos.

Lo cierto es que este auge del paddle surf ha ido acompañado de un incremento de las labores de rescate de los socorristas, puesto que, como explica el coordinador del Grupo Internacional de Actividades de Prevención y Socorrismo (GIAPS) José Palacios, «cada año hay más rescates de personas que se quedan a la deriva en el mar». Dicho repunte tiene una explicación muy clara: «La faena es que las personas se animan a salir con las tablas sin conocer qué prevenciones deben seguir. Es más, no habría ningún susto si la gente se formase».

Es una actividad comúnmente apreciada como sencilla, pero que en realidad resulta más peligrosa de lo que se cree. «La gente tiene una falsa sensación de seguridad al ir encima de la tabla y, al final, por no haberlo practicado con anterioridad, suceden historias que casi acaban en tragedia», explica.

El experto subraya que todo aquel que quiera hacer una ruta de paddle surf por costas como las de Barbanza o Costa da Morte deben seguir una serie de criterios y recomendaciones para garantizar su seguridad. Lo primero tiene que ver con el equipamiento mínimo. «Todos deben llevar chaleco salvavidas, una buena correa en la tabla que se ajuste a su tobillo, remo y neopreno, que es clave si el agua está muy fría», dice.

Otro de los aspectos básicos a tener en cuenta guarda relación con las principales causas de los accidentes: el viento y las corrientes. «Algunas personas salen cuando hace mucho viento hacia mar adentro o acantilados y luego se encuentran con que no son capaces de volver. Pasa lo mismo con las corrientes, pueden ser impredecibles y llevar a que pierdas el control», señala José. Es tan fácil, añade, «como revisar cualquier web del tiempo para asegurarse de que estos factores no supondrán ninguna dificultad».

Además, el experto también destaca que se debe comenzar a practicar navegando en paralelo a la orilla y que, por lo que pueda pasar, «es imprescindible avisar a algún familiar, amigo o socorrista de que vamos a hacer paddle surf».

¿Y si ya estoy en apuros?

En el caso de pasar por alto indicaciones como estas y terminar a la deriva del mar, es importante mantener la calma y cumplir la regla de oro según Palacios: «nunca abandonar la tabla», pues gracias a su estabilidad y tamaño se puede prevenir el peor de los resultados: el ahogamiento.

Por otro lado, resulta de gran ayuda familiarizarse con las distintas maneras posibles de desplazarse encima de estas, ya que estar mucho tiempo remando provoca un gasto de energía y complica la vuelta a la orilla. «Al remar poniéndose de rodillas o nadar tumbados usando los brazos, como los surfistas, se avanza más y mejor porque choca menos superficie contra el viento», detalla.

Este deporte acuático también es amado por los más pequeños. Ya es tendencia acudir a lugares como la playa das Cunchas (Rianxo) o la de Broña (Noia) y ver cómo sus aguas están llenas de niños y niñas jugando y surcando las aguas con sus tablas. Sin embargo, José advierte: «bajo ningún concepto deben quedarse solos. Son los que más se exponen a ser arrastrados por el viento y no tienen la fuerza necesaria para manejarla si las cosas se complican».

Un nuevo medio idóneo para el rescate

Palacios vio en estas superficies una alternativa innovadora para contribuir al trabajo de los socorristas. Por ello, hace diez años, diseñó junto a su compañero Javier Lacy una tabla de paddle surf adaptada para ejecutar rescates. «Estoy insistiendo a todos los municipios que las incorporen en sus servicios», declara. A diferencia de las convencionales, tienen ligeramente inclinada la proa y la parte superior está revestida de un material antideslizante. Además, «duran mucho, no gastan combustible y no hacen ruido», dice.

Las ventajas que presentan con respecto a salvar a alguien moviéndose a nado son varias. «Al mantenerse rígida sobre el agua, el socorrista puede ir de pie en la tabla. Esto facilita la prevención y la vigilancia, ya que permiten ver mejor el entorno desde una zona elevada y que los bañistas también puedan identificarlos», indica.

Por otro lado, sus características hacen posible salvar a varias personas en una misma intervención sin necesidad de embarcaciones propulsadas. «Pueden llevar hasta tres personas encima y un total de diez agarradas a ella sin hundirse», comenta.

Otro de sus beneficios es que, en los casos que sean más críticos, suponen un espacio apto para iniciar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. «Con ellas se pueden salvar vidas en el momento», concluye José Palacios.