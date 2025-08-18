XUNTANZA
Luis Oujo, novo presidente da Asociación Ría da Estrela
O alcalde do Son asume o cargo que ostentaba o exrexedor de Noia
A Asociación Rural de Desenvolvemento Ría da Estrela (ARD) nomeou esta mañá, por unanimidade, ao alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, como novo presidente, cargo que ostentaba o exrexedor de Noia, Santiago Freire. O acordo foi adoptado logo de que só se presentase unha candidatura de consenso por parte dos cinco concellos integrados na ARD e dos distintos partidos políticos representados (PP, PSOE, e BNG).
Deste xeito mantense a tradición dende 2018, data de constitución da asociación, de que unha mesma persoa asuma a presidencia de ambas as dúas entidades, Ría da Estrela e Asociación de Concellos do Camiño, para facilitar a coordinación e o establecemento de sinerxias entre elas.
Luis Oujo Pouso tivo palabras de agradecemento para os seus compañeiros da xunta directiva do ARD. "Agradezo este clima de consenso por parte de todos e todas, que seguirei fomentando durante o meu mandato. Manterei a mesa liña de traballo e orientación, iniciada con Teresa Villaverde e mantida por Santiago Freire. Obxectivos como o crecemento do xeodestino, centrados na esencia da Ría da Estrela seguirán sendo prioritarios e compartidos por todos”.
Xunta directiva
A vacante de tesoureiro que deixa Luis Oujo será ocupada polo actual alcalde de Noia, Francisco Pérez Caamaño, que foi apoiado unanimemente por toda a xunta directiva. Un xesto que agradeceu o rexedor noiés, quen defendeu “a necesidade de consenso e de absoluta colaboración entre todos os concellos e alcaldes en aras dos intereses da Ría da Estrela e do Camiño da Ría de Muros Noia. Un principio que practicarei coma tesoureiro”.
A xunta directiva da Ría da Estrela estará integrada agora por María Lago Lestón, alcaldesa de Muros, como vicepresidenta; Francisco Pérez Caamaño, alcalde de Noia, como tesoureiro; Francisco Calo Abelleira, alcalde de Outes, como secretario; e Teresa Villaverde Pais, alcaldesa de Lousame, como vogal.
O novo presidente pediu ao alcalde de Noia celebrar todos os encontros da xunta directiva do ADR e da Asociación de Concellos do Camiño na casa consistorial noiesa por unha cuestión de centralidade e desprazamento dos membros da xunta directiva. Unha petición que foi respaldada polos seus compañeiros e compañeiras e aceptada polo rexedor noiés.
