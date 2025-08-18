SOSTENIBILIDAD
Rianxo forma a la población para una gestión respetuosa del medio natural
Se impartirán cursos de gestión de residuos agroganaderos y de aprovechamiento forestal
El Ayuntamiento de Rianxo, en el marco del proyecto del Laboratorio Ecosocial do Barbanza, impulsa dos nuevos ciclos formativos, de carácter teórico-práctico, centrados en la gestión de residuos agroganaderos con compostaje y el aprovechamiento forestal.
El objetivo, afirman, «es dotar a la población local de herramientas y conocimientos especializados para impulsar el emprendimiento, mejorar las prácticas agrícolas y forestales y promover una gestión más respetuosa con el medio ambiente».
Pretenden así acercar «formación práctica y de calidad a las personas que viven y trabajan en el territorio, para que puedan desarrollar proyectos viables y sostenibles que cuiden de nuestros recursos naturales», destacan desde el concello de Rianxo.
Estas acciones, que se desarrollarán entre septiembre y noviembre, forman parte del compromiso del Laboratorio por reforzar las capacidades locales y acompañar la transición hacia modelos de gestión forestal y agroganadera más sostenibles, generando conocimiento práctico y aplicable directamente al territorio.
Las personas interesadas en acceder a dicha formación pueden formalizar su inscripción escribiendo a medioambiente@concelloderianxo.gal o llamando al 981 86 08 08 (por las mañanas).
Legislación y alternativas
El primer curso se impartirá del 2 de septiembre al 2 de octubre, los martes y jueves de 17.00 a 20.15 horas, y dos sábados por la mañana. Serán en total cuarenta horas lectivas, en las que se abordarán contenidos de legislación sobre residuos agroganaderos, tipos e impacto ambiental, alternativas de gestión, fundamentos y también los usos del compost.
Por otra parte, del 16 de septiembre al 6 de noviembre, los martes y jueves de 10.00 a 13.00 horas y dos sábados por la mañana, se impartirá el segundo curso, centrado en la legislación y certificación forestal, modelos de gestión, diseño de plantaciones, prevención de incendios, seguridad y salud laboral, ecología forestal y viabilidad económica.
El Laboratorio Ecosocial do Barbanza cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.
Sostenibilidad ambiental
El Laboratorio Ecosocial do Barbanza es un proyecto coordinado por la Fundación RIA, y dedicado a promover la transición hacia la sostenibilidad ambiental y a fortalecer la resiliencia en la gestión territorial de los montes de la comarca de Barbanza.
