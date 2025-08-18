PATRIMONIO

Ribeira pon en valor a igrexa de San Xián de Artes

Substitúe o aglomerado da contorna por un pavimento de pedra

Igrexa parroquial de San Xián de Artes, en Ribeira.

Igrexa parroquial de San Xián de Artes, en Ribeira.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Concello de Ribeira adxudicou a obra de pavimentación da contorna da igrexa parroquial de San Xián de Artes, unha actuación que busca mellorar e poñer en valor un espazo de relevancia patrimonial e veciñal.

A intervención consistirá na substitución do actual firme de aglomerado por un novo pavimento de pedra, máis acorde coa contorna histórica e o ben patrimonial que é a igrexa. Instalaranse lousas de granito combinadas con lastras do mesmo material, deseñadas con pendentes que garantan a correcta evacuación da auga.

O orzamento da obra ascende a 76.698,62 euros e foi adxudicada á empresa Excavaciones Nima, dentro do marco de financiamento do POS+ da Deputación da Coruña.

O alcalde, Luís Pérez Barral, destaca tamén outras actuacións impulsadas nesta parroquia. «Estamos a transformar Ribeira cun modelo de investimento responsable que mellora a vida das veciñas e veciños. Á pavimentación da contorna da igrexa de San Xián de Artes hai que sumar o parque infantil, con 115.000 €; o saneamento e abastecemento en Arribas, con 99.000 €; e a mellora dos pluviais tamén en Outeiro, con 32.000 €».

A cifra global de investimentos ascende a 320.000 euros, aos que se lle sumará a renovación de toda a estrada xeral entre Xarás e Olveira.

