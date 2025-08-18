PATRIMONIO
Ribeira pon en valor a igrexa de San Xián de Artes
Substitúe o aglomerado da contorna por un pavimento de pedra
O Concello de Ribeira adxudicou a obra de pavimentación da contorna da igrexa parroquial de San Xián de Artes, unha actuación que busca mellorar e poñer en valor un espazo de relevancia patrimonial e veciñal.
A intervención consistirá na substitución do actual firme de aglomerado por un novo pavimento de pedra, máis acorde coa contorna histórica e o ben patrimonial que é a igrexa. Instalaranse lousas de granito combinadas con lastras do mesmo material, deseñadas con pendentes que garantan a correcta evacuación da auga.
O orzamento da obra ascende a 76.698,62 euros e foi adxudicada á empresa Excavaciones Nima, dentro do marco de financiamento do POS+ da Deputación da Coruña.
O alcalde, Luís Pérez Barral, destaca tamén outras actuacións impulsadas nesta parroquia. «Estamos a transformar Ribeira cun modelo de investimento responsable que mellora a vida das veciñas e veciños. Á pavimentación da contorna da igrexa de San Xián de Artes hai que sumar o parque infantil, con 115.000 €; o saneamento e abastecemento en Arribas, con 99.000 €; e a mellora dos pluviais tamén en Outeiro, con 32.000 €».
A cifra global de investimentos ascende a 320.000 euros, aos que se lle sumará a renovación de toda a estrada xeral entre Xarás e Olveira.
