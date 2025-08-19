Os boirenses recadan máis de 10.300 € para a Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia

Os fondos obtivéronse no terceiro Torneo Solidario Interparroquial celebrado o pasado 28 de xuño no campo de Vista Alegre

José Ramón Romero, no centro, participou na entrega do cheque simbólico.

O terceiro Torneo Solidario Interparroquial celebrado o pasado 28 de xuño en Vista Alegre de Boiro conseguiu recadar 10.329 euros para a Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (Asanog). O alcalde, José Ramón Romero, participou xunto con Marga Hermo, Lara Buig e Chuco Otero e outros membros da organización na entrega do cheque simbólico, que recolleu Vanessa Vidueiros por parte da asociación.

Marga Hermo agradeceu, en nome da organización «a colaboración das empresas e comercios que doaron agasallos para os sorteos, e tamén de toda a xente de Boiro que se achegou ao partido e grazas á que se puido recadar esta cifra para Asanog».

«Esta doazón é unha mostra de compromiso e solidariedade con Asanog, unha entidade composta por un equipo de profesionais que presta apoio ás familias de nenas e nenos con cancro nas distintas etapas», afirmou Vanessa Vidueiros.

A referida asociación leva trece anos prestando apoio económico, psicolóxico e de acompañamento ás familias.

O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, tamén amosou o agradecemento a toda a organización «por esta iniciativa solidaria que logrou recadar unha cifra importante destinada a contribuir ao gran traballo que diariamente fai Asanog».

