SUCESO
A prisión por agredir con un cuchillo a dos personas en Rianxo
Los hechos sucedieron el domingo en las inmediaciones de un domicilio
La magistrada del Tribunal de Instancia 1 de Padrón, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un hombre que agredió con un cuchillo a dos personas en Rianxo. Se le imputa un intento de homicidio, según confirmó la Guardia Civil.
El presunto agresor fue detenido el pasado domingo por la Guardia Civil y la Policía Local de Rianxo por lesionar a dos personas utilizando un arma blanca en las inmediaciones de un domicilio.
Tras pasar a disposición judicial el lunes, ya ha sido trasladado a la cárcel de Teixeiro.
