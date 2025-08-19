A prisión por agredir con un cuchillo a dos personas en Rianxo

La magistrada del Tribunal de Instancia 1 de Padrón, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un hombre que agredió con un cuchillo a dos personas en Rianxo. Se le imputa un intento de homicidio, según confirmó la Guardia Civil.

El presunto agresor fue detenido el pasado domingo por la Guardia Civil y la Policía Local de Rianxo por lesionar a dos personas utilizando un arma blanca en las inmediaciones de un domicilio.

Tras pasar a disposición judicial el lunes, ya ha sido trasladado a la cárcel de Teixeiro.