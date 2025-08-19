Ribeira reforza a creatividade e o talento dixital dos mozos

A CeMIT local é unha das dez aulas de Galicia que impartirán o taller ‘Tech Kids’

Centrarase no uso de tecnoloxías disruptivas

Suárez-Puerta, esquerda, e Furones na presentación

Suárez-Puerta, esquerda, e Furones na presentación / Cedida

Redacción

Ribeira

A CeMIT de Ribeira foi elixida entre 10 aulas de Galicia para impartir o obradoiro creativo Tech Kids, Argallando entre xeracións en colaboración co Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG). Está dirixido a rapazada de entre 12 e 18 anos aproximadamente, co fin de poñer en práctica o seu talento dixital, a súa capacidade resolutiva e a súa creatividade.

Segundo explicou o concelleiro de Novas Tecnoloxías, Francisco Suárez-Puerta, a idea é que «pouco a pouco a rapazada poida ir facendo unha formación dun nivel un pouquiño máis elevado na tecnoloxía maker». Así, aprenderán as tendencias do deseño e fabricación en 3D, robótica educativa, e tamén a programar videoxogos e drons.

Trátase, segundo Suárez-Puerta, dun obradoiro creativo sobre equipamento disruptivo que terá lugar os días 27, 28 e 29 de agosto (mércores, xoves e venres), para rapazada a partir de 12 anos (aproximadamente), en horario de 10.00 a 12.30 horas.

Asegurou que estes obradoiros serán de balde e «terán un carácter demostrativo-experimental, nos que se exporán varias aplicacións e usos dos diferentes equipamentos tecnolóxicos disruptivos que temos na aula CeMIT».

As sesións, engadiu, «orientaranse tanto á xeración de ideas e invencións dos rapaces como ao uso de tecnoloxías disruptivas, como por exemplo deseño e fabricación 3D, robótica educativa con MicroBit, programación de videoxogos, experimentos con condutividade electrónica e programación de drons».

Tras as sesións formativas, os participantes poderán participar (sempre de forma voluntaria) nun reto científico-tecnolóxico, que mestura a tecnoloxía e innovación coa cultura e a tradición.

Evitar condutas aditivas

Pola súa banda, o concelleiro de Sanidade, Juan Luis Furones, salientou que ofrecer alternativas de ocio e formación para os mozos e mozas, «é a liña de traballo deste Goberno para evitar as condutas aditivas que tantos problemas nos están xerando neste nicho de poboación».

