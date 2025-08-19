Ribeira reforza a creatividade e o talento dixital dos mozos
A CeMIT local é unha das dez aulas de Galicia que impartirán o taller ‘Tech Kids’
Centrarase no uso de tecnoloxías disruptivas
Redacción
A CeMIT de Ribeira foi elixida entre 10 aulas de Galicia para impartir o obradoiro creativo Tech Kids, Argallando entre xeracións en colaboración co Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG). Está dirixido a rapazada de entre 12 e 18 anos aproximadamente, co fin de poñer en práctica o seu talento dixital, a súa capacidade resolutiva e a súa creatividade.
Segundo explicou o concelleiro de Novas Tecnoloxías, Francisco Suárez-Puerta, a idea é que «pouco a pouco a rapazada poida ir facendo unha formación dun nivel un pouquiño máis elevado na tecnoloxía maker». Así, aprenderán as tendencias do deseño e fabricación en 3D, robótica educativa, e tamén a programar videoxogos e drons.
Trátase, segundo Suárez-Puerta, dun obradoiro creativo sobre equipamento disruptivo que terá lugar os días 27, 28 e 29 de agosto (mércores, xoves e venres), para rapazada a partir de 12 anos (aproximadamente), en horario de 10.00 a 12.30 horas.
Asegurou que estes obradoiros serán de balde e «terán un carácter demostrativo-experimental, nos que se exporán varias aplicacións e usos dos diferentes equipamentos tecnolóxicos disruptivos que temos na aula CeMIT».
As sesións, engadiu, «orientaranse tanto á xeración de ideas e invencións dos rapaces como ao uso de tecnoloxías disruptivas, como por exemplo deseño e fabricación 3D, robótica educativa con MicroBit, programación de videoxogos, experimentos con condutividade electrónica e programación de drons».
Tras as sesións formativas, os participantes poderán participar (sempre de forma voluntaria) nun reto científico-tecnolóxico, que mestura a tecnoloxía e innovación coa cultura e a tradición.
Evitar condutas aditivas
Pola súa banda, o concelleiro de Sanidade, Juan Luis Furones, salientou que ofrecer alternativas de ocio e formación para os mozos e mozas, «é a liña de traballo deste Goberno para evitar as condutas aditivas que tantos problemas nos están xerando neste nicho de poboación».
- La familia Vidal celebra 25 años de éxito de su Pazo Asador en Padrón
- Detenido un menor de edad como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: desde este martes hasta comienzos de septiembre
- Hondo pesar por el fallecimiento de María Cores Lamas
- Herido grave un niño tras saltar al agua en el puerto en Malpica
- A prisión por la grave imprudencia con un tractor que desató un infierno
- El barrio compostelano de Vidán registra su quinto incendio forestal en sólo diez días
- La suspensión de trenes obliga a los viajeros a buscar un plan b en Santiago: «No hay muchas opciones»