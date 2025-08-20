Agadea converterá as antigas vivendas dos mestres de Boiro nun centro de día
No inmoble de Praia Xardín cedido polo Concello habilitaranse 26 prazas e prestaranse servizos de fisioterapia e de atención sanitaria a persoas maiores ou con demencias
O Concello de Boiro e a Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer (Agadea) asinaron un convenio para a creación dun espazo destinado ás persoas maiores nas antigas vivendas dos mestres ubicadas na zona de Praia Xardín.
O alcalde, José Ramón Romero, e o edil de Política Social, Raúl Treus, presentaron o proxecto xunto á presidenta, o xerente e a coordinadora da entidade, Isabel Gey, Faustino Rodríguez e Vanesa Tubío, respectivamente.
Trátase do proxecto Agadea Hábitat, co que se vai transformar un dos antigos edificios das vivendas dos mestres de Praia Xardín nun espazo vivo, aberto á comunidade e centrado na saúde e benestar das persoas maiores.
O espazo, de 500 m² de superficie, vaise converter nun centro híbrido e innovador de atención diúrna e respiro familiar e convivencia para a veciñanza de Boiro e da comarca do Barbanza.
«Esta iniciativa, que recupera un espazo público dándolle unha segunda vida ao inmoble cun enfoque social e innovador, aportará máis prazas de atención diúrna a maiores e persoas con demencia, na que existen grandes listas de agarda en toda a comarca», sinalou Isabel Gey.
«Os obxectivos son recuperar un espazo abandonado e darlle unha segunda vida cunha perspectiva social e inclusiva; ofrecer atención sociosanitaria de calidade para as persoas maiores e persoas con demencia de Boiro e da comarca do Barbanza; crear un modelo de respiro familiar participativo e humanizado; e fomentar a convivencia interxeracional e comunitaria», dixo o alcalde.
Para iso vaise crear un centro de día con 26 prazas, con servizos de atención no fogar, fisioterapia, atención sanitaria e acompañamento terapéutico, así como outros espazos abertos pensados para o benestar emocional.
Mediante este convenio, o Concello cédelle a Agadea o inmoble durante 50 anos para levar a cabo o proxecto Agadea Hábitat. A entidade vai levar a cabo un investimento de 857.366 € para adecuar as instalacións.
