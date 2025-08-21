Francisco Pérez recorta el coste del Gobierno un 20% y activa el plan Limpamos Noia

El nuevo alcalde de Noia, el socialista Francisco Pérez Caamaño, ya firmó el decreto para el reparto de las 24 áreas que gestionará su Gobierno. El regidor se reserva las carteras de Urbanismo, Relacións Institucionais, Promoción Económica, Persoal, Seguridade Cidadá y Casco Histórico.

En cuanto a los otros ediles socialistas, Sandra González Castro gestionará las áreas de Servizos Sociais, Benestar y Deportes; Abel Pan Hermo, las de Servizos Municipais (Emerxencias, Parques, Xardíns, Saneamento, Augas, Limpeza y Medio Ambiente) y Eventos; y Ana Blanco Mayán, las de Mocidade, Educación, Novas Tecnoloxías y Conciliación.

El primer teniente de alcalde será el líder de Marea Cidadá, Manuel Seijas Caamaño, quien asume Obras, Mar, Facenda, Vivenda, Réxime Interno y Festexos. La otra edil de esta formación política, Consuelo Martínez Pérez, gestionará las concejalías de Igualdade, Participación Cidadá, Cultura y Normalización Lingüística.

El pleno de organización todavía no ha sido convocado, pero Manuel Seijas ya adelantó que «el coste del nuevo Ejecutivo local se reducirá un veinte por ciento respecto al anterior».

Y, entre las primeras medidas de este Gobierno en ciernes, figura la puesta en marcha del plan Limpamos Noia, que comenzó ayer en las calles del casco histórico y se llevará a cabo durante las próximas semanas en varias fases: primero en el centro urbano y luego en las distintas parroquias de Noia.

Estas tareas las llevan a cabo dieciocho operarios pertenecientes a la escuela-taller y a la brigada municipal de Limpeza.