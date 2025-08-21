Francisco Pérez recorta el coste del Gobierno un 20% y activa el plan Limpamos Noia
Los 6 ediles de PSOE y Marea gestionarán 24 áreas, y el alcalde se reserva Casco Histórico, Urbanismo, Relacións Institucionais, Promoción Económica, Persoal y Seguridade Cidadá
El nuevo alcalde de Noia, el socialista Francisco Pérez Caamaño, ya firmó el decreto para el reparto de las 24 áreas que gestionará su Gobierno. El regidor se reserva las carteras de Urbanismo, Relacións Institucionais, Promoción Económica, Persoal, Seguridade Cidadá y Casco Histórico.
En cuanto a los otros ediles socialistas, Sandra González Castro gestionará las áreas de Servizos Sociais, Benestar y Deportes; Abel Pan Hermo, las de Servizos Municipais (Emerxencias, Parques, Xardíns, Saneamento, Augas, Limpeza y Medio Ambiente) y Eventos; y Ana Blanco Mayán, las de Mocidade, Educación, Novas Tecnoloxías y Conciliación.
El primer teniente de alcalde será el líder de Marea Cidadá, Manuel Seijas Caamaño, quien asume Obras, Mar, Facenda, Vivenda, Réxime Interno y Festexos. La otra edil de esta formación política, Consuelo Martínez Pérez, gestionará las concejalías de Igualdade, Participación Cidadá, Cultura y Normalización Lingüística.
El pleno de organización todavía no ha sido convocado, pero Manuel Seijas ya adelantó que «el coste del nuevo Ejecutivo local se reducirá un veinte por ciento respecto al anterior».
Y, entre las primeras medidas de este Gobierno en ciernes, figura la puesta en marcha del plan Limpamos Noia, que comenzó ayer en las calles del casco histórico y se llevará a cabo durante las próximas semanas en varias fases: primero en el centro urbano y luego en las distintas parroquias de Noia.
Estas tareas las llevan a cabo dieciocho operarios pertenecientes a la escuela-taller y a la brigada municipal de Limpeza.
Alianza en minoría con apoyos de Luis Alamancos y del BNG
Los seis ediles de la coalición PSOE-Marea Cidadá gobernarán en minoría con apoyos puntuales del BNG (2) y del edil no adscrito Luis Alamancos, que integran la oposición junto al PP (6) y el NO.I.A. (2).
Tanto Alamancos como el Bloque, que apoyaron la moción de censura contra el PP y el NO.I.A., dejaron clara ya su decisión de no integrarse en el nuevo bipartito.
En la primera semana al frente de la Alcaldía, Francisco Pérez ordenó liberar varias plazas del aparcamiento de la calle Xuíz Falcone que estaban reservadas para trabajadores del Concello. Además, el local de los aseos de este parking será acondicionado como almacén municipal, toda vez que el okupa que se había instalado allí hace tres años se marchó voluntariamente a una vivienda.
Por otra parte, el Concello acaba de crear el Directorio de Empresas Locais, un registro abierto para todas aquellas empresas y autónomos de Noia que quieran ofrecer sus servicios a la administración local.
Otra de las primeras medidas de Francisco Pérez tras su llegada a la Alcaldía fue encargar un estudio actualizado de la situación económica y financiera del Concello para establecer las prioridades de la gestión.
