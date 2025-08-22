Falece un home cando xantaba nun restaurante de Corrubedo
A vítima é un veciño de Madrid de 45 anos
Ribeira
Un home de 45 anos e veciño de Madrid, cuxa identidade se corresponde coas iniciais I.L.C, faleceu este venres cando xantaba nun restaurante de Corrubedo, en Ribeira. Osuceso tivo lugar en torno ás tres da tarde.
A vítima sufriu unha parada cardiorespiratoria. Ao lugar desprazáronse un helicóptero medicalizado, unha ambulancia, Policía Local e Nacional, GAEMe médicos do PAC, que lle realizaron, sen éxito, a reanimación cardiopulmonar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La fiesta gastronómica con la que te chuparás los dedos este fin de semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
- Cambio en los autodespidos: te podrás ir de tu empresa con indemnización si cumples los siguientes requisitos
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- Pontepedriña muda a súa paisaxe
- Detenido un hombre acusado de provocar el incendio de Boisaca y otros cuatro fuegos en Santiago
- Oportunidad inmobiliaria en Santiago de Compostela: 4 dormitorios, luminoso y perfectamente accesible por 169 000 euros