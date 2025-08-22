Falece un home cando xantaba nun restaurante de Corrubedo

A vítima é un veciño de Madrid de 45 anos

Imaxe de arquivo dun helicóptero medicalizado do 112.

Imaxe de arquivo dun helicóptero medicalizado do 112. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

Un home de 45 anos e veciño de Madrid, cuxa identidade se corresponde coas iniciais I.L.C, faleceu este venres cando xantaba nun restaurante de Corrubedo, en Ribeira. Osuceso tivo lugar en torno ás tres da tarde.

A vítima sufriu unha parada cardiorespiratoria. Ao lugar desprazáronse un helicóptero medicalizado, unha ambulancia, Policía Local e Nacional, GAEMe médicos do PAC, que lle realizaron, sen éxito, a reanimación cardiopulmonar.

