El nuevo Gobierno de Noia tendrá tres dedicaciones exclusivas y una parcial

El nuevo alcalde de Noia, el socialista Francisco Pérez, dice que «ya contaba con encontrar una situación económica crítica» al tomar posesión el día 11, pero añade que el anterior Ejecutivo (que presidía el popular Santiago Freire) dejó las arcas municipales más comprometidas de lo esperado.

Pérez cifra la deuda con otras administraciones en 5,5 millones y asegura que la cuantía de las facturas recibidas en las dos últimas semanas sin consignación presupuestaria supera los 350.000 € «y probablemente llegará a 500.000».

«Estamos recibiendo una media de 60 facturas al día. El departamento de Intervención no da abasto. Esos proveedores no van a poder cobrar de momento, porque no hay crédito», señala.

Según el regidor, el remanente de Tesorería que Santiago Freire cifró en 4,5 millones de euros «no se corresponde con la realidad».

Al respecto, explica que «de esos 4,5 millones, 3 son fondos de la asociación que gestiona los proyectos del geodestino Ría da Estrela, que están depositados en el Concello de Noia, pero que no le pertenecen. Y, de los 1,5 millones restantes solo quedan disponibles unos 630.000 euros. Pero es tan elevado el gasto que, si recurrimos a ese dinero, corremos el riesgo de incumplir la regla de estabilidad presupuestaria. Espero que en los próximos meses se pueda liberar algo de esa cuantía».

En declaraciones a este diario, Pérez critica la falta de colaboración de su antecesor. «No hubo traspaso de poderes», lamenta.

«Intentaron una paralización económica y administrativa»

Además, Pérez dice que, tras la presentación de la moción de censura por parte de PSOE, Marea Cidadá, BNG y el edil no adscrito Luis Alamancos, el Gobierno de PP y NO.I.A. «intentó paralizar el funcionamiento del Concello económica y administrativamente».

Tras indicar que bajo el mandato de Freire «había una racionalización mínima del gasto», Pérez anuncia que en las próximas semanas su equipo empezará a elaborar el presupuesto municipal para 2026 (actualmente está prorrogado el de 2024).

En cuanto al coste del nuevo Ejecutivo, Pérez, que ya anunció que será un 20% inferior al anterior, cobrará 42.000 euros, «aproximadamente 8.000 menos de los que percibía Freire», dijo.

Habrá tres dedicaciones exclusivas (la del alcalde, la de la edil socialista Sandra González, que será segunda teniente de alcalde, y la del líder de Marea Cidadá, Manuel Seijas, primer teniente de alcalde) y una dedicación parcial (la del socialista Abel Pan). El anterior Ejecutivo tenía cuatro exclusivas y una parcial.

El mandatario noiés espera convocar el pleno de organización después de las fiestas de San Bartolomeu. Al respecto, adelanta que también se reducirá la retribución por asistencia a reuniones de la Xunta de Goberno Local.