Las orcas regresan a la ría de Arousa y dañan un velero en Ribeira

Las orcas están de vuelta en las costas gallegas. A las apariciones de estos últimos días en la ría de Vigo, donde golpearon el timón de un velero, se les sumó este sábado el avistamiento de tres grandes grupos: uno a 15 millas del faro de Corrubedo, otro entre Sálvora y la Illa de Arousa y un tercero cerca de Os Esqueiros, al norte de O Grove.

Este mismo sábado, según explican desde Salvamento Marítimo los cetáceos causaron problemas a dos embarcaciones con tripulación en la Illa de Arousa y en Ribeira.

Uno de los incidentes ocurrió en la zona de Castiñeiras (Ribeira), donde un velero se vió afectado por la cercanía de las orcas. Desde la embarcación, contactaron con Emerxencias ante la situación detallando que todos los tripulantes estaban en perfecto estad, pero que necesitan trasladarse a puerto para comprobar posibles daños en los cascos.

Estos incidentes tuvieron lugar a pesar de las advertencias lanzadas desde Salvamento Marítimo, que ha realizado un llamamiento a las embarcaciones para que tengan precaución y tomen las medidas necesarias ante interacciones y avistamientos con orcas en la ría de Arousa.

Además, ante la presencia de los cetáceos en la zona, según recoge Europa Press, se suspendió en Portonovo la regata a Barraña por precaución y la de Portosín-Fisterra finalizará su recorrido dentro de la ría de Muros.