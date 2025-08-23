Portosín reivindícase como «o porto de cerco máis importante de Europa»

Centos de persoas degustaron en suculentas receitas as catro especies certificadas pola marca Azul de Portosín: sardiña, xurelo, anchoa e xarda

Isaac Gaciño, esquerda, e Xosé Manuel Merelles. / Suso Souto

Suso Souto

Porto do Son

Centos de persoas asistiron este sábado a unha cita gastronómica na que as protagonistas foron as catro especies certificadas pola marca Azul de Portosín e que fan do sector do cerco un buque insignia de Porto do Son: a sardiña, o xurelo, a anchoa e a xarda.

Os chefs José Senande, do restaurante Muradana, e Manuel Neiro, do restaurante Albatros, cociñaron estas catro especies en base a suculenas receitas: anchoa con crema de millo e hinoxo de mar;xurelo mariñado en escabeche doce; e arroz de xarda. Ademais, os asistentes puideron degustar empanadas de sardiña. Todo elo por dez euros.

En total repartíronse unas 1.200 racións.

Ao acto asistiron o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; o alcalde de Porto do Son, Luís Oujo; e os patróns maiores de O Son (Emilio Queiruga), Portosín (Isaac Gaciño) Ribeira (José Antonio Pérez) e Aguiño (José Antonio Santamaría).

Gaciño destacou a calidade dos produtos exaltados, sinalando que «todas as nosas descargas de pescado azul teñen os certificados de calidade e trazabilidade Pesca de Rías e Pesca Verde, e MSC no caso da anchoa» e reinvindicou a importancia do sector do cerco de Portosín, ao que se dedican 24 embarcacións. «O de Portosín é o porto de cerco máis importante de Europa», sinalou.

Lanzamento de Sotavento

No festival, a conserveira Sotavento presentou as conservas que lanza ao mercado baixo a marca Azul de Portosín: filetes de sardiña en aceite de oliva virxe extra (picante ou afumada), que espera comercializar mesmo en EE.UU.

A cita ambientouse co monólogo de Pepo Suevos e, pola noite, terán lugar as actuacións de Denis Romero, Flow del norte e Los Limones.

