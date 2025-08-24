Cuatro mil personas asisten en Boiro al apoteósico cierre de la campaña de la patronal

Más de cuatro mil personas asistieron en la Praza de Galicia de Boiro a la fiesta con la que la patronal local cerró la campaña de promoción del comercio, bajo el lema Compras con corazón.

Una fiesta que puso el broche a una semana repleta de actividades y que concluyó con el sorteo de cinco vales de mil euros entre quienes, a lo largo de la campaña, iniciada el pasado día 16, registraron los tíckets y facturas de compra.

En total se registraron casi 9.000 justificantes de compra que, según el presidente de la Asociación Boirense de Empresas, Daniel García, generaron un volumen de negocio de más de 200.000 euros. Cada cliente recibía un boleto por cada diez euros de compra.

Las cinco afortunadas son: María Rosa Rodríguez Tejerina, Mercedes San Miguel Vilariño, Ana Romina Porto Castro, Emma Chao Blanco y Sandra Hermo Ageitos.

La fiesta fue presentada por el dúo cómico Mofa e Befa, que arrancó carcajadas y aplausos constantes. La encargada de animar musicalmente la tarde fue Rapariga DJ, que actuó en los escenarios de festivales tan destacados como el del Noroeste, el Costeira Sonora, el Nachiños Fest, el Festivais Territorio, el FIV o el Osa do Mar.

Asistentes a la fiesta de cierre de campaña de la patronal de Boiro. / Cedida

Los asistentes disfrutaron también de un completo programa de animación, con hinchables para los más pequeños y reparto de más de mil raciones de palomitas y gominolas, 500 mini hamburguesas de mejillón y 500 abanicos conmemorativos de la campaña.

El presidente de la patronal, Daniel García, dijo estar "sobrepasado por la impresionante respuesta de la gente". "Ni en el mejor de nuestros sueños pensábamos que la Praza de Galicia se llenaría así. Este apoyo masivo demuestra que el comercio local de Boiro está vivo y cuenta con un pueblo que lo respalda", añadió.

En la fiesta se repartieron 600 mini hamburguesas de mejillón. / Cedida

"Con este cierre multitudinario, la campaña Compras con corazón se consolida como una de las iniciativas más exitosas de la ABE, reforzando su objetivo de dinamizar las calles y poner en valor el comercio de proximidad", dijo Daniel García.

La campaña comenzó el sábado 16 con una degustación de tapas elaboradas con mejillones y la actuación musical de Cachas & Cousins.

Colas para canjear los tíckets de compra por boletos para el sorteo y vales para palomitas y gominolas. / Cedida

En los siguientes días se celebraron diversos espectáculos de circo, malabares, humor, clown, teatro gestual y magia en diversos puntos del centro urbano, así como el concierto Punkinfantil (a cargo de Peter Punk y Brais das Hortas).

La campaña Compras con corazón fue elegida como una de las cinco mejores de Galicia en el marco de la iniciativa O teu comercio local é extraordinario, de la Xunta de Galicia.