Cociña A de Pepe gana por segundo año el concurso de empanadas de Noia
María Josefa Rial ganó en la categoría profesional con una pieza de berberechos, almejas, navajas, zamburiñas, pulpo y mejillones
El establecimiento de comida para llevar Cociña A de Pepe, de Noia, que regenta José Arufe, ganó por segundo año consecutivo el certamen de empanadas en el marco de la exaltación organizada por el Club de Fútbol Noia en las fiestas de San Bartolomeu.
En esta ocasión se llevó el premio por la empanada Ría de Noia, de berberechos, almejas, navajas, zamburiñas, pulpo y mejillones, elaborada por la cocinera del establecimiento, María Josefa Rial.
En la categoría de particulares la ganadora fue María Teresa Pestonit.
En esta edición se presentaron a concurso una veintena de empanadas. En la exaltación de este producto, que tuvo lugar el domingo en el Campo da Feira, se vendieron unas 150 empanadas en unas 1.600 raciones.
En cuanto a las fiestas de San Bartolomeu, continúan este lunes con el concierto de As Lens en O Tapal y la verbena amenizada por El Combo Dominicano y Disco Móvil Chocolate, en la alameda.
Este martes, último día de los festejos, a las 19.30 horas se oficiará la misa en honor de San Roque en la iglesia de San Martiño, con posterior procesión acompañada por la Banda de Música de Noia.
Por la noche actuarán A Misela y la orquesta Marbella.
A medianoche será la sesión de fuegos artificiales en el paseo marítimo, y luego la Noite de Berros, en O Tapal, con el espectáculo cómico-musical Almas de cántaro.
