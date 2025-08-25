Do folk ao rap: 40 formacións musicais animarán 8 días de festa na Guadalupe de Rianxo
A imaxe da Moreniña procesionará coa talla mexicana que se venera na Lama
En Rianxo xa está todo listo para honrar por todo o alto á patroa da localidade, a Virxe de Guadalupe (a Moreniña), con oito días de troula: do 12 ao 19 de setembro.
Nas oito verbenas actuarán un total de 14 orquestras: Channel, Beatriz, Arizona, Unión y Fuerza, Gran Parada, Cougar, Marbella, Cayenna, Los Satélites, Banda Gaudí, Mew York, Saudade, Rirmo Joven e Mar de Arousa. Asimesmo, haberá concertos das bandas de música de Rianxo, Catoira, Arcade, Padrón e Visantoña.
Nas noites da Guadalupe soarán os estilos máis variados, pois haberá tamén concertos de rap, de grupos de música tradicional (Trécola, Fogo Fatuo, Buxaina, Vai de Roda, Río de Anxo, Os Festas e O Son do Río) e de charangas (Os Celtas, Charandonga e Fanfarria Furruxa).
Os festexos comezarán o venres 12 co tradicional chupitaso dende o balcón do consistorio e unha Festa dos 90 a cargo de The Cuncas, Serie B e VideoDJ.
O sábado 13 haberá unha Verbena Galega protagonizada por Pili Pampín, Mekanika Rolling Band, Coolnenas e Galician Army.
O domingo 14, día grande das festas, a imaxe da Moreniña presidirá a tradicional procesión marítima acompañada pola talla da Guadalupe mexicana que se venera na Lama. Participará unha delegación de veciños de Requejo de Sanabria, onde se venera a imaxe xemelga da Moreniña (as dúas son copias da orixinal, do século XIII, que se custodia en Extremadura, feitas en pasta de papel por Fray José de Santiago, monxe do Mosteiro dos Jerónimos de Cáceres).
Pola noite haberá sesión de fogos artificiais.
O luns 15 será o Día das Juadalupeñas, con numerosos xogos, competicións e romaría para os centos de peñeiros e peñeiras.
O martes 16 será o Día de Padrón e estará dedicado á cultura urbana. O mércores 17 será o Día dos Nosos Maiores. O xoves 18 as rúas do casco histórico engalanaranse para o Feirón Mariñeiro, ambientado en 1925. No festival Noite Folk actuarán Benofán, Alvariza e Maruxa e Coralia.
Finalmente, o venres 19 estará dedicado aos máis pequenos, con Festa da Espuma e unha Verbena Infanfil, a cargo de Uxía Lambona e a Banda Molona.
O broche ás festas porano a Noite de Bengalas e o multitudinario canto da Rianxeira por parte de todos os asistentes á verbena.
E despois, o Nazareno
Ese mesmo día, o venres 19, A Pobra tomará o relevo coas Festas do Nazareno. Actuarán Monoulious Dop e a Disco Móbil Disketoca.
Na xornada do sábado día 20 amenizarán a verbena América, G Face e Juanma López DJ.
O domingo 21, día grande do Nazareno, tras a misa solemne das 10.30 horas dará comezo a tradicional procesión das mortallas, na que desfilará a Banda da Escola Naval de Marín. Pola noite actuará a orquestra Panorama. O luns 22 haberá Festa Infantil e Festa Holi Pobra e amenizará a verbena El Combo Dominicano. Á medianoite será o espectáculo de fogos artificiais e acuáticos con drons.
