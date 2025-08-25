Muros pone velas al arzobispo y ‘pide’ por una capilla tocada

En el invierno de 2022, días antes de la Navidad, un fuerte temporal causó inundaciones y desprendimientos en Muros, que afectaron, entre otros bienes, a la capilla de San Pedro, un templo que mandó construir Lope de Mendoza en el siglo XIV (en la fachada figura la fecha de 1400).

La caída de un muro del cementerio provocó a su vez el desprendimiento de la cubierta y una pared del templo. Dos años después, las piedras continúan amontonadas en el camino público sobre el que cayeron y que aún está cortado.

Piedras de la capilla sobre el camino público. / Cedida

En estos dos años y medio, el Concello instó varias veces al Arzobispado a rehabilitar el templo, tal y como determinó también la Dirección Xeral de Patrimonio. Sin embargo, la Iglesia no dio respuesta. Ahora, la alcaldesa, María Lago, acaba de dictar una resolución por la que se reclama al Arzobispado de Santiago el pago de 378.000 €, cantidade establecida en un informe pericial encargado por el Concello, para acometer las obras de rehabilitación de la capilla.

La resolución municipal establece que el Ayuntamiento podrá acometer las obras necesarias, pero antes debe garantizar el cobro de su cuantía. «No se trata de una cuestión menor ni de un capricho municipal. Es un deber legal del Arzobispado, y el Ayuntamiento va a exigir su cumplimiento para que Muros no pierda un bien patrimonial que es de todos», señala Lago.

«No nos quedaremos de brazos cruzados. No permitiremos que se pierda una parte esencial de la historia de Muros», añade.