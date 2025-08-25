O San Ramón Fest abrirá a Romaría de Bealo, que cumpre 269 anos de historia
Celebrarase do venres 29 ao domingo 7, e os cativos gozarán co San Ramonciño Pequeno
A localidade de Bealo (Boiro) celebrará entre o 29 de agosto e o 7 de setembro as súas festas de San Ramón coa tradicional romaría que conta xa con 269 anos de historia. A concelleira de Cultura, María Outeiral, participou na presentación do programa das festas xunto con Alexadra Bermúdez e Ismael Rial, membros da comisión organizadora das festas.
As actividades comezarán o venres 29 co San Ramón Fest, que contará co DJ Marcos Kintana e a disco móbil Pirámide XL. Xa o sábado 30 terán lugar a subida das imaxes dos santos dende a igrexa a San Ramón ás 12.00 horas e a misa na honra de San Gregorio.
Pola noite amenizarán a verbena o grupo Kalima, a disco móbil Pirámide XL e os DJ Marcos Kintana e Tito Maverick.
O domingo será o día grande de San Ramón, coa romaría popular na que milleiros de persoas xantarán na contorna da capela.
Haberá misas rezadas dende as nove da mañá ata as 13.00 horas, momento no que se oficiará a misa cantada. A sesión vermú estará amenizada pola orquestra Escaparate; pola tarde os asistentes gozarán do baile tradicional con Abeloura e Xilbarbeira; e pola noite actuarán Escaparate e Alkar.
O programa das festas continuará o luns coa verbena a cargo de Alianza e Compostela; o martes con Trebol e JB Son; e o mércores, o broche final porano as orquestras París de Noia e Unión y Fuerza. O programa do San Ramón rematará o domingo 7 de setembro co San Ramonciño Pequeno: haberá polbo e viño a prezos populares, música tradicional e actividades para os nenos e nenas.
A concelleira de Cultura, María Outeiral, agradeceu «o gran traballo que leva a cabo a comisión de festas para continuar con estes festexos que teñen máis de 260 anos de historia e son uns dos máis importantes do noso concello, xa que espertan un gran sentimento en toda a veciñanza».
