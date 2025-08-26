As visitas ao Castro de Baroña medran un 17%: recibiu dez mil este verán
A Xunta realizará un estudo dos fluxos turísticos do xacemento para poder optimizar a programación vinculada a este recurso
O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, visitou este martes o Castro de Baroña(O Son), que este verán, entre xullo e agosto, recibiu case 10.000 visitas.
En concreto, en xullo foi visitado por 4.510 persoas, un 17% máis que no mesmo mes de 2024. Delas, un 85% eran turistas nacionais. En canto aos visitantes procedentes doutros países, o 26,8% eran de Francia; o 12% de Alemaña; o 9,9% de Estados Unidos; e o 7,5% de Bélxica. Ata o día 24 de agosto rexistráronse 5.214 visitantes.
Estes datos amosan certa continuidade cos doutros períodos de alta afluencia, como a Semana Santa, cando o número de visitas se incrementou nun 18%, ata as 536 persoas. Destas, un 83% procedían doutros países.
Para coñecer o verdadeiro impacto dos visitantes, Turismo de Galicia realizará proximamente un estudo dos fluxos turísticos do Castro de Baroña.
Merelles salientou que esta análise «permitiranos reforzar a planificación e xestión do destino con novas ferramentas, ao tempo que nos dará as claves para a optimización da programación turística deste recurso».
O director de Turismo de Galicia enmarcou as estatísticas de visitas no contexto de datos de visitantes rexistrados na provincia da Coruña ata xullo de 2025.
Na primeira metade do ano, 1,28 millóns de persoas rexistráronse en aloxamentos da provincia, realizando máis de 2,23 millóns de pernoctacións. Estas cifras tradúcense nunha mellora do 0,5% e do 1,8%, respectivamente, respecto a 2024.
