Medio centenar de personas disfrutan de una ruta a caballo por los montes de Baroña

Más de medio centenar de personas participaron en la IX Ruta Cabalar organizada por la comunidad de montes de Baroña (Porto do Son) realizando un recorrido por la parroquia que culminó con una comida de confraternidad en la Casa Forestal junto a los acompañantes.

Participantes en la comida de confraternidad celebrada tras la ruta a caballo. / Cedida

En su itinerario por los montes de Baroña, los participantes hicieron una parada cerca de Lavandeira para tomar unos refrescos y unos pinchos y para que los caballos pudiesen beber en el pozo existente en ese punto.

Después continuaron la ruta pasando por las principales aldeas de Baroña hacia la Casa Forestal, donde compartieron mesa y mantel para degustar empanadas, churrasco, pollo, secreto y criollos.

Ya por la tarde se celebró una yincana con diferentes pruebas para los jinetes, que demostraron sus habilidades sobre los caballos.