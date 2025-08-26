Medio centenar de personas disfrutan de una ruta a caballo por los montes de Baroña
La jornada concluyó con una comida de confraternidad y una yincana
Más de medio centenar de personas participaron en la IX Ruta Cabalar organizada por la comunidad de montes de Baroña (Porto do Son) realizando un recorrido por la parroquia que culminó con una comida de confraternidad en la Casa Forestal junto a los acompañantes.
En su itinerario por los montes de Baroña, los participantes hicieron una parada cerca de Lavandeira para tomar unos refrescos y unos pinchos y para que los caballos pudiesen beber en el pozo existente en ese punto.
Después continuaron la ruta pasando por las principales aldeas de Baroña hacia la Casa Forestal, donde compartieron mesa y mantel para degustar empanadas, churrasco, pollo, secreto y criollos.
Ya por la tarde se celebró una yincana con diferentes pruebas para los jinetes, que demostraron sus habilidades sobre los caballos.
- Así es la fiesta de Galicia que se detiene para dejar pasar al tren
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Tesoros bañados por el Tambre: de la 'catedral' escondida de Galicia a uno de los puentes medievales más largos
- Ikea rompe el mercado con este armario a 20 euros
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Clun vuelve a su origen y abre nueva tienda en Negreira, cuna de Feiraco
- La ruta de senderismo más espectacular de Galicia está en la Costa da Morte y se hace entre acantilados de infarto