Boiro amplía las aceras y el carril bici en la avenida da Constitución

La Xunta de Goberno Local del Ayuntamiento de Boiro aprobó la adjudicación de las obras para la construcción de aceras y un tramo de carril bici en la avenida da Constitución, entre la avenida de Compostela y la calle Salvador Allende. El importe de las actuaciones a desarrollar asciende a 199.240,61 euros y cuentan con la financiación de la Diputación provincial de A Coruña, a través del POS+ de Obras e Servizos.

Las actuaciones que se llevarán a cabo contemplan la construcción de aceras de hormigón y baldosa hidráulica en una zona del núcleo urbano donde no existen en la actualidad. Se trata de un ámbito con abundante tránsito de peatones que es además zona de paso del alumnado de los centros educativos de la avenida de Compostela.

Además de la acera se va a realizar un nuevo tramo de carril bici que conecta con el ya existente en la calle Salvador Allende y que llega a la playa urbana de Barraña. Asimismo, la actuación contempla la ejecución de una rotonda en la intersección de la avenida da Constitución con la calle Salvador Allende para aumentar la seguridad vial con una mayor fluidez del tráfico rodado.

El proyecto incluye la ejecución de canalizaciones de saneamiento, abastecimiento de agua y electricidad, así como la señalización viaria.