Noia rebaja el gasto político en 60.000 euros, que se derivan a limpieza y zonas verdes

El alcalde de Noia, el socialista Francisco Pérez, convocó para el próximo lunes día uno el pleno extraordinario en el que se aprobarán los acuerdos de investidura pactados por PSOE y BNG para la reducción del gasto político.

Un gasto que pasará, según los nacionalistas, de los 355.000 euros anuales del anterior Gobierno a los 295.000 euros del actual. Esos 60.000 euros de ahorro servirán para sufragar otro de los acuerdos incluidos en el pacto para la investidura: un plan de gestión de las zonas verdes y de limpieza, tanto en el casco urbano como en las parroquias, así como la licitación de este servicio «para evitar la contratación menor y la falta de eficiencia en la inversión».

Por otra parte, el Bloque llevará al próximo pleno ordinario de la Corporación una propuesta para la licitación del servicio de limpieza viaria y gestión de las zonas verdes, una iniciativa en la que trabajará conjuntamente con el Ejecutivo local con la intención de que sea realidad en enero de 2026.

«La reducción del gasto político en 60.000 euros anuales de cara al próximo ejercicio supondrá unas cuentas mucho más razonables y permitirá contar con un servicio de limpieza durante todo el año, que acabe con la desidia del bipartito formado por el PP y el NO.I.A.», señala el portavoz del BNG de Noia, Ricardo Suárez.

Además, en el pleno del próximo día uno se aprobarán los salarios de los miembros del nuevo Ejecutivo local (formado por cuatro ediles del PSOE y dos de Marea Cidadá de Noia), que supondrán una reducción de 35.000 euros anuales. Asimismo, la reducción del gasto por asistencia a las reuniones de la Xunta de Goberno Local supondrá un ahorro adicional de 14.000 euros, mientras que en el caso de las comisiones informativas será de 8.000 euros.

Seis mil euros menos para personal eventual

El resto del ahorro en gasto político se reflejará en los presupuestos municipales de 2026, en base al acuerdo entre el Gobierno local y el BNG para reducir las partidas de las asignaciones a los grupos políticos y del personal eventual en más de 6.000 € cada una.