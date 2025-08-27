Noia recibe 1,8 millóns para mellorar a eficiencia na iluminación pública, e Rianxo 547.000 euros
Son dous dos seis concellos galegos que reciben axudas do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, anunciou a concesión de 9,5 millóns de euros a seis concellos galegos para financiar proxectos de renovación integral dos sistemas e equipos de iluminación pública municipal.
Estas axudas veñen de ser adxudicadas polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE).
Pedro Blanco detallou que esta convocatoria beneficia os concellos de San Sadurniño, Arteixo, Rianxo, Noia, Barreiros e Tui, con importes que oscilan entre os 400.000 euros que acada San Sadurniño e os 3,1 millóns de euros que corresponden a Tui. Séguenlle en orde o Concello de Barreiros, con 2 millóns; Noia, con 1,8 millóns; Arteixo, con 1,56 millóns; e Rianxo, con 547.000 euros.
O delegado do Goberno enmarcou esta liña de axudas na aposta do Goberno de Pedro Sánchez por impulsar a transición enerxética a nivel local apoiando os concellos na execución de proxectos relacionados coas enerxías limpas e o aforro enerxético.
Blanco incidiu en que moitos destes proxectos supoñen unha gran carga nos orzamentos municipais, moi gravosa no caso dos municipios máis pequenos, polo que estas convocatorias, ao igual que outras, como o DUS-5000, son unha gran oportunidade para mellorar os servizos públicos e, ao tempo, reducir custos ás administracións locais.
En canto aos proxectos de renovación de iluminación seleccionados, estes conseguirán aforros de enerxía superiores ao 70% mediante a instalación de tecnoloxía led na súa iluminación pública ou ornamental. Todos eles cumpren coas obrigas de iluminación, calidade e confort visual regulamentadas, e contan cun sistema de telexestión para recompilar a información sobre consumos, funcionamento e programación en tempo real, con posibilidade de introducir correccións adaptadas aos usos e hábitos da cidadanía.
A nova iluminación suporá unha transformación significativa para os concellos beneficiados, coa redución da contaminación lumínica e do consumo enerxético. Esta propiciará, ademais, unha substancial rebaixa na factura eléctrica anual, que adoita a ser unha das máis relevantes dos gastos municipais.
O programa de axudas a proxectos de renovación de alumeado público está financiado polo Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética (FNEE). As axudas cobren o 100% de cada expediente e consisten en préstamos reembolsables ata 10 anos, incluído un ano de carencia, sen interese nin esixencia de garantías, cun prazo de amortización duns sete anos en condicións normais de prezos da electricidade. Nas dúas convocatorias xa resoltas resultaron beneficiados 15 concellos galegos con 18 millóns de euros de achegas.
O Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética (FNEE), que financia estas actuacións, ten como obxectivos esenciais promover e incentivar o uso e aplicación de tecnoloxías limpas, a diversificación de fontes primarias de enerxía, especialmente aquelas de orixe renovable, e a difusión de medidas para a eficiencia enerxética, así como o aforro de enerxía.
