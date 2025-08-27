Rescatan a seis personas en el incendio de una vivienda en A Pobra
El edificio, ubicado en la calle Rafael Calleja, fue desalojado, y los ocupantes del piso incendiado resultaron heridos leves
Los bomberos del Consorcio contra Incendios e Salvamento de A Coruña con base en Boiro y Ribeira intervinieron este miércoles en la extinción de un incendio en una vivienda de A Pobra do Caramiñal, en el que rescataron a seis personas que se encontraban en su interior.
Fue un vecino el que, en torno a las cuatro y media de la tarde, alertó al 112 de que salía humo de una vivienda ubicada en la primera planta de un edificio de la céntrica calle Rafael Calleja.
Las seis personas rescatadas resultaron heridas leves y recibieron asistencia médica en el lugar. Al parecer, no conseguían salir de la vivienda debido al intenso humo.
El edificio tuvo que ser desalojado y el resto de los vecinos salieron por sus propios medios.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, una ambulancia y un helicóptero del 061.
La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer las causas y las circunstancias del incendio.
