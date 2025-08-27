Ribeira acolle os días 6 e 7 o festival Etal Equal, con catro concertos, mercado e degustacións
Será na Praza de Teruel e actuarán Gloria Pavía & Rafael Morales, Seixo e Daydream Sessions, o sábado, e Os Jalochos e Lau Panicanela, o domingo
Ribeira
A Praza de Teruel de Ribeira acollerá os días 6 e 7 de setembro a cuarta edición do festival Etal Equal, organizado pola asociación Ribeira Crea e que inclúe un mercado con postos de creadores locais, obradoiros, degustacións dos bares colaboradores (Cocoluche e Recoveira) e actuacións musicais.
O sábado 6 actuarán Gloria Pavía & Rafael Morales (ás 15.30) e, ás seis da tarde, Seixo e Daydream Sessions. O domingo 7 ás 13.30 será o espectáculo Landra viaxeira e o amigo lambón, do grupo Os Jalochos, destinado ao público infantil; ás 17.00, Lau Panicanela; e ás 18.30, sesión de micro aberto.
O festival foi presentado pola edil de Cultura, Antía Alberte, a presidenta de Ribeira Crea, Alba Pego, e Martiño Sampedro, membro da asociación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Ikea rompe el mercado con este armario a 20 euros
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- El armario de Ikea que cuesta menos de 25 euros y arrasa en ventas
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- Los creadores de ‘El caso Asunta’ vuelven a elegir Santiago para su nueva serie de Netflix
- Los hoteles de Santiago registran el peor mes de julio de los últimos cuatro años
- Trasladado en taxi al hospital un niño que se estaba asfixiando dentro de un avión en Santiago