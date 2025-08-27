Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribeira acolle os días 6 e 7 o festival Etal Equal, con catro concertos, mercado e degustacións

Será na Praza de Teruel e actuarán Gloria Pavía & Rafael Morales, Seixo e Daydream Sessions, o sábado, e Os Jalochos e Lau Panicanela, o domingo

Martiño Sampedro, Antía Alberte e Alba Pego.

Suso Souto

Ribeira

A Praza de Teruel de Ribeira acollerá os días 6 e 7 de setembro a cuarta edición do festival Etal Equal, organizado pola asociación Ribeira Crea e que inclúe un mercado con postos de creadores locais, obradoiros, degustacións dos bares colaboradores (Cocoluche e Recoveira) e actuacións musicais.

O sábado 6 actuarán Gloria Pavía & Rafael Morales (ás 15.30) e, ás seis da tarde, Seixo e Daydream Sessions. O domingo 7 ás 13.30 será o espectáculo Landra viaxeira e o amigo lambón, do grupo Os Jalochos, destinado ao público infantil; ás 17.00, Lau Panicanela; e ás 18.30, sesión de micro aberto.

O festival foi presentado pola edil de Cultura, Antía Alberte, a presidenta de Ribeira Crea, Alba Pego, e Martiño Sampedro, membro da asociación.

